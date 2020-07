Meghan Markle, la rivelazione sulla gravidanza che inquieta Kate Middleton

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle a confronto: la verità sulla loro inimicizia

Kate Middleton, la Regina Elisabetta e il Principe Carlo sono rimasti male, addirittura si sono afflitti nel apprendere delle affermazioni di Meghan Markle che si è lamentata di non essere stata protetta dalla Famiglia Reale durante la gravidanza.

A rivelare il disagio della Sovrana, di Kate e del resto della famiglia è l’esperto in questioni reali, Russell Myers, a seguito della pubblicazione di alcuni documenti giudiziari redatti per la causa che i Sussex hanno intentato contro la Associated Newspapers Limited per aver pubblicato stralci di una lettera che Meghan scrisse al padre. Oltre ad accusare i media britannici di non aver rispettato la sua privacy e di averla calunniata, Lady Markle precisa che non si è sentita protetta dal Palazzo di fronte ai molteplici attacchi mediatici.

Già qualche tempo fa erano emerse delle indiscrezioni secondo le quali la moglie di Harry ha sempre sostenuto di essere stata trattata differentemente dagli altri a Corte, in particolare rispetto a Kate Middleton intorno alla quale il Palazzo fa scudo. La questione era stata sollevata quando furono pubblicate alcune false affermazioni da Tatler sulla Duchessa di Cambridge. Kensington Palace era subito intervenuto con una nota ufficiale per smentire quanto sostenuto da magazine. Mentre secondo Meghan, nessuno ha mosso un dito per proteggerla dalle continue critiche che subiva, specialmente durante la gravidanza, mettendo in serio pericolo la sua salute fisica e psichica.

Meyers ha aggiunto che i libri in uscita quest’estate, che promettono di raccontare la verità sulla Megxit, destabilizzano ulteriormente la Famiglia Reale che sta uscendo dal difficile periodo dell’isolamento. “La situazione è molto, molto triste. La Regina e il resto della famiglia sono profondamente turbati dalle deposizioni di Meghan Markle”.

La decisione dei Sussex di lasciare la Monarchia ha ferito non poco la Sovrana che ha sempre sottolineato come Meghan sia stata ben accolta all’interno della Corte e come tutti abbiano cercato di farla sentire a suo agio nella Famiglia Reale.

Invece le dichiarazioni di Meghan riportate nel documento redatto per la causa in tribunale in cui ribadisce di “non essere stata protetta dalla Famiglia Reale” che le avrebbe perfino proibito di difendersi hanno sconvolto non poco Kate, William, Carlo e soprattutto la Regina Elisabetta.