Meghan Markle, la Regina chiede a Harry di divorziare. Indiscrezioni

Kate Middleton e Meghan Markle: dalla tiepida amicizia al gelo totale

La Regina Elisabetta avrebbe implorato Harry di divorziare da Meghan Markle per salvare la Famiglia Reale. Queste le indiscrezioni riportate dal National Enquirer.

All’indomani dell’ultimo impegno di Corte dei Sussex che ha visto ricongiungere Harry e Meghan con Kate Middleton e William nella Abbazia di Westminster, una fonte vicina a Palazzo a spifferato alla stampa inglese che Elisabetta avrebbe chiesto al nipote di separarsi dalla moglie americana per salvare i Windsor e se stesso.

Prosegue la fonte: “Nella mente della Sovrana è imperdonabile il gesto di Meghan che ha strappato Harry alla sua famiglia“. Ma sottolinea l’insider: “La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il rifiuto di portare il piccolo Archie a Londra”. Pare dunque che Elisabetta sia rimasta molto male per non aver avuto la possibilità di rivedere il bis nipote che ha incontrato pochissime volte da quando è nato. Anche suo marito Filippo, 97 anni, condivide il rammarico di Sua Maestà.

La stessa fonte rivela anche altri dettagli sui sentimenti di Elisabetta. La Sovrana riterrebbe che Meghan stia sfruttando le relazioni di Harry per affermarsi a Hollywood e “andare avanti senza di lui”.

La Regina sarebbe afflitta nel vedere che la sua famiglia sia in lotta e ritiene che la colpa sia della Markle. “Non ritiene che il matrimonio durerà per molto e vorrebbe che Harry se ne tirasse fuori prima che lei gli spezzi il cuore”. Ma “Il Principe è sotto l’incantesimo di Meghan”.

In realtà, la coppia è apparsa negli ultimi eventi pubblici più affiatata che mai e gli esperti del linguaggio del corpo hanno affermato che i Sussex sono innamorati e i loro gesti reciproci lo confermerebbero.

Intanto pare che Meghan non si sia pentita di aver lasciato la Famiglia Reale. Secondo quanto riporta il Daily Mail avrebbe confidato a degli amici che il ritorno nel Regno Unito è stato “agrodolce”, ma è convinta di aver fatto la scelta giusta. Soprattutto per Archie che vorrebbe vederlo crescere in un contesto sereno e pieno di risate.

Lady Markle avrebbe anche detto che l’aria a Londra era talmente tesa che si poteva tagliare col coltello, specialmente Kate Middleton è stata molto fredda e rigida. E si è stupita che ancora lei e William avessero del rancore nei suoi confronti, sebbene capisca che non possano approvare la scelta sua e di Harry.

Anche il secondogenito di Carlo e Diana è d’accordo con la sua dolce metà. Vittima di uno scherzo di due comici, ha confessato di essere felice della sua scelta, nonostante sia stato doloroso lasciare la sua famiglia d’origine.