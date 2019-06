Meghan, la prima foto tenerissima di Harry con Archie

editato in: da

Oggi nel Regno Unito è la festa del papà e tutti, ma proprio tutti, aspettavano degli auguri davvero speciali di un particolare bambino a un particolare papà. E questi auguri sono arrivati e sono tenerissimi.

Il bimbo che tutto il Regno aspettava facesse gli auguri al suo papà li ha fatti, pubblicamente su Instagram, per la gioia dei suoi tanti fan e follower. Il piccolissimo Archie è il protagonista di uno spettacolare scatto che lo ritrae in primo piano. Il neonato spunta con i suoi occhioni appena aperti sul mondo, tra le enormi (per lui) braccia di papà Harry, mentre stringe la sua mano con le minuscole dita.

I duchi di Sussex decidono così di condividere con il loro pubblico un momento importante per la loro famiglia: la prima festa del papà di Harry e Archie. Una foto che, per la prima volta, svela al mondo anche le irresistibili fattezze di baby Sussex e fa capire a tutti perché mamma e papà sono totalmente pazzi di lui.

Archie, seppure piccolissimo, ha uno sguardo vivo e curioso. Lo sguardo di papà Harry che lo tiene in braccio e di mamma Meghan che è vicino a loro, anche se non si vede nella foto. Ma tutti possiamo immaginare marito e moglie mentre osservano il loro bambino con gli occhi che brillano.

Harry vive oggi un momento importante della sua vita. Quando era il ragazzino più scapestrato e incosciente della corte d’Inghilterra, in pochi nella Royal Family e fuori, avrebbero scommesso che si sarebbe mai potuto trasformare in un premuroso padre di famiglia.

E invece, a dispetto di tutti i pronostici, il cambiamento è avvenuto. Harry ha messo la testa a posto, ha riconosciuto in Meghan la donna della sua vita, e oggi, a distanza di un anno dal loro matrimonio, è un papà orgoglioso e innamorato del suo bambino. E non vede l’ora di accompagnarlo nel suo percorso di crescita verso l’età adulta.

Di certo, il principe che si è distinto negli anni per il suo essere il “monello” di Casa Windsor, sarà un padre particolare: lo immaginiamo divertente e compagnone, sempre pronto a prendere il figlio con le buone e a condividere con lui mille avventure. Ma Harry non dimenticherà mai che questo piccino dagli occhi grandi, che oggi tutti possono ammirare, conterà sempre su di lui e su quelle enormi braccia che, nella sua prima festa del papà, lo circondano e lo sostengono, per presentarlo al mondo.

Auguri quindi a papà Harry e al piccolo Archie, che hanno tanta strada da percorrere per crescere, ancora, insieme.