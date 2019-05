Meghan Markle, la prima foto del royal baby su Vogue. Regina furiosa

editato in: da

Meghan Markle e Kate Middleton, look premaman a confronto

Meghan Markle avrebbe deciso di mostrare per la prima volta il Baby Sussex sulla copertina di Vogue.

Un progetto che pare abbia mandato su tutte le furie la Regina Elisabetta, che ha compiuto 93 anni il 21 aprile, soprattutto perché non è stata consultata. Pare che sia venuta a conoscenza dell’idea bizzarra di Meghan solo grazie al personale di Corte.

Stando a fonti vicine a Palazzo, Lady Markle, che si rifiuta di mostrare il bebè subito dopo la nascita all’uscita dall’ospedale, preferisca andare sulla copertina della celebre rivista patinata “quando si sentirà pronta”.

Meg rompe così un’altra regola senza nemmeno prendere in considerazione la volontà di Sua Maestà. Durante tutta la gravidanza, la Duchessa del Sussex se ne è infischiata del protocollo reale.

Si è rifiutata di partorire alla Lindo Wing, l’ala privata del St. Mary’s Hospital dove non solo Kate Middleton ma tutte le donne della Corte da decenni hanno dato alla luce i loro bebè. Ha voluto una doula. Si è rifiutata di posare dopo la nascita del royal baby. Ma in compenso si appresta a vivere un momento hollywoodiano con il primo figlio, immortalata dai fotografi di Vogue per un servizio esclusivo a casa sua, a Frogmore Cottage.

Meghan ha voluto cambiare molte cose nel modo di condurre la gravidanza e la nascita del bebè e questo ha creato molte tensioni. Anche Harry è stato coinvolto nel malumore generale che si respira a Corte. Durante le celebrazioni di Pasqua, che ha assistito da solo, è apparso imbronciato e distaccato rispetto al resto della famiglia, in particolare rispetto a William e Kate.

Lady Markle invece pare procedere dritta per la sua strada. Non accetta consigli dai membri della Famiglia Reale e nemmeno dalla Regina che davvero stanca della nipote ribelle. Per altro, secondo i ben informati il servizio fotografico per Vogue è già stato definito. Addirittura è già stata costituita la troupe che andrà a casa della Duchessa, decisa a trasformare la nascita di Baby Sussex in un grande evento hollywoodiano.