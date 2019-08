Meghan Markle, la Regina si dimentica di lei e premia Kate Middleton

editato in: da

La presunta rivalità tra Meghan Markle e Kate Middleton assume contorni sempre più intriganti. Stavolta, il pomo della discordia potrebbe essere nientemeno che un’onorificenza.

Da molti anni, le donne della famiglia reale hanno assunto nel corso del tempo titoli militari di grande rilievo e hanno presenziato a importanti eventi per i quali hanno ottenuto il patronaggio. Kate Middleton, per esempio, è dal 2015 comandante aerea onoraria dei cadetti della RAF. L’onorificenza le è stata assegnata dal principe Filippo, che aveva assunto tale ruolo per i 63 anni precedenti. Per la Duchessa di Cambridge si tratta di un titolo onorario particolarmente azzeccato, visto il suo impegno con i giovani che si protrae ormai da anni. Il patronato dei cadetti della RAF la mette, infatti, in contatto con giovanissimi ragazzi (dai 12 ai 19 anni) che vogliono imparare i rudimenti del volo militare.

Meghan Markle, invece, non ha ancora alcun titolo onorario di questo tipo. Si tratta di una “dimenticanza” da parte della Regina Elisabetta II che, in questo modo, mette ancora una volta in evidenza la disparità di trattamento tra lei e Kate. Oppure semplicemente i tempi non sono maturi? In effetti, la Duchessa di Sussex è entrata a far parte ufficialmente della famiglia reale da poco più di un anno, avendo sposato il principe Harry nel maggio 2018. E pochi mesi dopo ha annunciato la sua prima gravidanza: ora la Markle è diventata mamma del piccolo Archie, e per un po’ di tempo ha deciso di tenersi lontana dagli impegni ufficiali. Senza contare, poi, che Meghan ha sempre mostrato un grande interesse verso temi quali l’ambientalismo, i diritti delle donne e altre questioni sociali.

Per il momento, tuttavia, è la sola a non avere in agenda alcun tipo di appuntamento militare, cosa che ha suscitato sospetti in chi segue attentamente la questione della disputa tra le due cognate. La Regina Elisabetta II si è infatti guadagnata la sua onorificenza prestando servizio durante la seconda guerra mondiale, mentre la principessa Anna è madrina di ben 27 appuntamenti militari. Per questo motivo la vediamo a cavallo, al fianco dei fratelli Carlo e Andrea, durante il Trooping the Colour. Anche Camilla ha diversi impegni militari, il più importante dei quali è il patronaggio della Desert Rats Association, come omaggio al suo defunto padre che è stato ufficiale dell’esercito britannico. E Diana è stata colonnello onorario in capo del reggimento reale della principessa del Galles.

Non manca che Meghan dunque, l’ex attrice di Suits avrà lo stesso trattamento che la Regina ha riservato a Kate?