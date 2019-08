Meghan e Kate, troppa tensione a Balmoral. La Regina le separa

editato in: da

Accantonato ogni segnale di distensione, la tensione tra Meghan Markle e Kate Middleton sembra essere sempre molto alta. Questa volta sembra arrivare fino a Balmoral, dove le due passeranno le ultime giornate estive.

Kate e Meghan, in compagnia di William e Harry e i rispettivi figli, si incontreranno in Scozia, dove la regina Elisabetta le attende per una breve vacanza di famiglia. Accantonati impegni lavorativi ed eventi da presenziare, le due non potranno fare a meno di passare un po’ di tempo insieme. Buona notizia? Non si direbbe proprio, tanto che, stando alle indiscrezioni, la Regina avrebbe deciso di prendere misure preventive per tenere la duchessa di Sussex e quella di Cambridge separate il più possibile.

Elisabetta II, infatti, ha predisposto due sistemazioni diverse per Kate e William e Harry e Meghan. Insomma, il castello di Balmoral pur essendo molto grande non lo è abbastanza per entrambe. La prima coppia avrà una alloggio più riservato: il cottage Tam-na-Ghar, nel parco della tenuta.

Harry, Meghan e il piccolo Archie, invece, passeranno la loro prima vacanza di famiglia in Scozia presso la residenza principale, sotto l’occhio vigile della regina Elisabetta. A Balmoral, inoltre, sono attesi anche altri ospiti, tra cui la principessa Anna, il principe Edoardo e la sua famiglia.

La Regina, inoltre, ha pensato anche alla sistemazione del figlio Carlo con la seconda moglie Camilla. I due risiederanno a Birkhall, in una casa non molto lontana dal castello. Le giornate sono state completamente programmate, in modo da evitare tensioni e permettere a tutti di passare delle ore piacevoli. Tutto girerà intorno ai pasti. Sono, poi, state pensate delle pause per permettere cambi d’abito a tutta la famiglia.

Elisabetta II, d’altro canto, tiene molto a queste vacanze familiari. La sovrana trascorre volentieri il suo tempo in Scozia, e adora condividerlo con i suoi cari. In più, non vede l’ora di trascorrere un po’ delle ore a disposizione in compagnia dei pronipoti per insegnare loro le attività di campagna che hanno segnato anche la sua infanzia.

Kate e Meghan riusciranno a superare le loro divergenze e a godersi questi giorni di fine estate? L’ipotesi non è così remota: entrambe amano la residenza di Balmoral e nessuna delle due vuole provocare dispiaceri alla Regina.