Meghan Markle e Kate Middleton, il segreto dei loro baci

I baci di Meghan Markle e Kate Middleton nascondono un segreto che solo gli esperti della Royal Family conoscono.

Cognate, ma soprattutto amiche-nemiche, la duchessa di Sussex e quella di Cambridge sono molto diverse fra loro. In particolare quando si parla di baci. Le regole imposte dalla Regina infatti prevedono che non ci siano scambi d’affetto o effusioni pubbliche fra i componenti della famiglia reale.

Per questo motivo non vedremo mai William e Kate Middleton baciarsi durante una manifestazione, tenersi per mano o farsi una carezza. Non perché siano più freddi o meno innamorati degli altri, ma semplicemente perché non gli è consentito. L’unica cosa che possono fare, quando è proprio necessario, è scambiarsi un castissimo bacio sulle labbra o sulla guancia.

Il motivo? Il protocollo, ma anche gli eventi a cui partecipano. Baciarsi in bocca e scambiarsi effusioni d’altronde non sarebbe un comportamento professionale per una persona che sta lavorando e ricordiamoci che per Kate e William presenziare alle manifestazioni è, appunto, un lavoro.

“Non arrivano a una cerimonia in cui si commemora un decesso o qualcosa di orribile mostrando il loro amore – ha svelato Myka Meier su Closer parlando dei baci che si scambiano i reali -. È una questione di gusto personale che si riflette anche nel linguaggio del corpo e del protocollo dell’evento a cui si assiste”.

Anche Meghan Markle e Harry dovrebbero rispettare la stessa regola di Kate e William sui baci, ma spesso non lo fanno. In più di un’occasione infatti i due innamorati si sono lasciati andare a baci tutt’altro che casti che sono stati criticati non solo dalla stampa inglese, ma anche dalla Regina.

L’ex star di Suits è stata infatti la prima a rompere il protocollo dei baci, mostrando, anche in questo caso, il suo spirito ribelle e la sua voglia di superare le regole imposte dalla monarchia.