Meghan: Kate e la Regina la sorprendono con gli auguri di compleanno

editato in: da

Compleanno Meghan Markle: i messaggi d’auguri della Regina, Kate Middleton e William

Per il suo 39esimo compleanno, Meghan Markle ha ricevuto un regalo inatteso: gli auguri di Kate Middleton e della Regina. La duchessa di Cambridge insieme al marito William e alla Sovrana, ha infatti augurato pubblicamente buon compleanno alla cognata, postando una foto su Instagram. Un gesto che non è passato inosservato e che sembra segnalare una momentanea tregua con la Royal Family.

Il compleanno di Meghan infatti arriva dopo un periodo piuttosto difficile per la famiglia reale. La Megxit infatti ha segnato profondamente la Royal Family che ha subito una profonda spaccatura: da una parte i duchi di Sussex, dall’altra quelli di Cambridge. Se William e Kate Middleton hanno scelto di assumersi nuove responsabilità, soprattutto durante l’isolamento della Regina e l’annuncio della positività al Coronavirus di Carlo, Meghan e Harry si sono rifiutati di tornare a Londra.

Nemmeno l’invito della Regina a trascorrere qualche mese a Balmoral con il piccolo Archie, è servito a riportare i Sussex in Inghilterra. La coppia è decisa a costruirsi una nuova vita negli Stati Uniti, lontana dagli intrighi di Corte e da un’etichetta reale che è sempre stata stretta a Meghan. La lontananza e le tensioni causate dall’imminente uscita del libro che racconta la Megxit, firmato dalla Markle e da Harry, non sono riuscite però a fermare i festeggiamenti.

Kate Middleton e William hanno voluto, nonostante le liti passate, omaggiare la cognata il giorno del suo compleanno. Sui profili social dei Cambridge è apparsa una foto di Meghan con un messaggio. “Tanti auguri di buon compleanno”, si legge. Un post simile è stato pubblicato dalla Regina Elisabetta. Le campane di Westminster non suoneranno, come da tradizione, per onorare la duchessa, ma The Queen ha comunque voluto inviare un messaggio. “Buon compleanno”, ha scritto in calce a una foto in cui sorride con la moglie del nipote. Gli auguri infine sono arrivati anche da Camilla e Carlo, che hanno rinnovato la loro stima nei confronti dell’ex attrice di Suits. Nessuna risposta dalla Markle che ormai da mesi è assente sui social: la pagina che aveva aperto su Instagram con Harry è stata ufficialmente chiusa, mentre il sito che la coppia stava creando ha subito un attacco dagli hacker.