Meghan Markle e Kate Middleton insieme in un nuovo progetto tv

editato in: da

Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo

Meghan Markle e Kate Middleton saranno insieme in un nuovo progetto tv. A svelarlo è l’Us Weekly, secondo cui la moglie di Harry avrebbe contattato la cognata chiedendole di prendere parte al progetto che sta realizzando per Netflix.

Come è noto i Sussex hanno stretto un accordo milionario con il colosso dell’intrattenimento per realizzare alcuni contenuti e Meghan avrebbe deciso di realizzare un piccolo documentario dedicato alle opere di beneficenza e al loro impatto sulla vita di tante persone. Per questo motivo avrebbe richiesto l’intervento di Kate Middleton che, ormai da tempo, porta avanti iniziative importanti per le famiglie e i bambini.

“Meghan e Kate stanno davvero andando molto d’accordo in questo periodo – ha raccontato una fonte al tabloid – e si sono sentite più spesso”. A unirle il progetto riguardante il documentario. “Meghan le ha parlato della collaborazione a un progetto per Netflix – si legge ancora -, un documentario che metterà in luce il lavoro di beneficenza di Kate e l’enorme impatto che ha avuto con la sua filantropia”. L’insider rivela che Kate sarebbe stata molto “lusingata” dalla richiesta d’aiuto della Markle e starebbe riflettendo riguardo la fattibilità del progetto.

Sembra dunque tornato il sereno fra le cognate, mentre resta tesa la situazione fra Harry e William. Il funerale del principe Filippo e l’inaugurazione della statua di Lady Diana non sono bastati a riavvicinare i fratelli, divisi anche a causa della delusione di Carlo che non vorrebbe più parlare con il secondogenito. Kate, al contrario, sarebbe riuscita a superare le rivelazioni fatte da Meghan nel corso dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey e, con il benestare della Regina, starebbe tentando di riavvicinarsi ai Sussex.

I prossimi mesi d’altronde saranno decisivi per la famiglia reale. Harry infatti sta ancora scrivendo la sua autobiografia, un libro che rischia di mettere in imbarazzo la Royal Family e che sta preoccupando molto la Regina. La Sovrana, proprio per questo, avrebbe già convocato una riunione di emergenza a Balmoral con i Cambridge, Carlo e Camilla, ma anche le nipoti Beatrice ed Eugenia di York, quest’ultima sarebbe stata contattata da Harry per aiutarlo a ricostruire alcuni episodi del passato.