Meghan Markle e Kate Middleton di nuovo mamme nel 2020: l’indiscrezione

editato in: da

I royal watchers ne sono certi, il 2020 sarà l’anno dei royal baby, grazie alle nuove gravidanze di Meghan Markle e Kate Middleton.

A corte infatti si programma tutto, persino le nascite dei nipotini della Regina Elisabetta. Fonti di Palazzo infatti riferiscono che The Queen avrebbe imposto alle mogli dei nipoti di rimanere incinta, se davvero vogliono un altro figlio, entro il 2020. L’anno successivo infatti sarà off limits per Meghan e Kate. Il motivo? Il Regno Unito celebrerà il compleanno di Filippo.

Il marito di Elisabetta compirà 100 anni e ci saranno moltissimi festeggiamenti, appuntamenti ed eventi a cui le duchesse non potranno mancare. Se desiderano diventare mamma dunque il 2020 è l’anno giusto. Kate non a mai nascosto il desiderio di avere un altro figlio dopo l’arrivo del terzogenito Louis. I figli nati dall’amore per William crescono e sono sempre più amati dai sudditi che aspettano con ansia il quarto figlio della coppia.

Meghan e Harry invece hanno annunciato che non avranno più di due figli per rispettare l’ambiente. La Markle, nonostante ciò, ha svelato più volte di essere ansiosa di regalare un fratellino oppure una sorellina al piccolo Archie. Motivo per cui potrebbe presto rimanere incinta, proprio insieme a Kate Middleton che, a 37 anni, deve rispettare la regola secondo cui fra i figli non ci deve essere una differenza di oltre sei anni.

Alle duchesse di Sussex e di Cambridge potrebbe poi unirsi un altro membro della famiglia reale. Stiamo parlando di Eugenie di York, che nell’ottobre del 2018 ha sposato Jack Brooksbank. Qualche settimana fa la madre Sarah Ferguson aveva confessato di sognare di stringere fra le braccia un nipotino.

Eugenie aveva svelato di voler attendere un po’ prima di diventare mamma, ma gli esperti sono convinti che la notizia della gravidanza potrebbe arrivare presto, proprio in coincidenza con quella del prossimo Royal Wedding. La sorella Beatrice infatti a breve potrebbe convolare a nozze con l’italiano Edoardo Mapelli Mozzi.