Meghan Markle e Kate Middleton fanno pace dopo le tensioni

Mentre Harry e William sono innegabilmente sempre più distanti, Meghan Markle e Kate Middleton si sarebbero riavvicinate. Dopo mesi di tensione, scontri e ripicche a distanza, le due cognate avrebbero fatto pace, trovando un punto di accordo per il bene della Royal Family.

A riavvicinarle sarebbe stato lo sfogo di Meghan di fronte alle telecamere nel documentario girato durante il tour in Africa. La duchessa di Sussex, fra le lacrime, ha accusato la stampa britannica di perseguitarla e ha mostrato per la prima volta la sua estrema debolezza di fronte alle rigide regole di Corte. Un atteggiamento che non è stato apprezzato dalla Regina e che ha causato la sua ira (con conseguente vendetta), ma che invece avrebbe intenerito Kate Middleton.

La duchessa di Cambridge avrebbe preso coscienza del fatto che Meghan non era affatto preparata a prendere parte alla Royal Family, mentre lei è stata cresciuta per questo e ha avuto molto più tempo a disposizione per adattarsi.

“Meghan è molto consapevole che Kate sarà la regina, ma non sono contrapposte: Meghan ha la sua vita, Kate ha la sua – ha raccontato una fonte a People -. Meghan fa fatica ad adattarsi alle regole di corte, mentre Kate è stata allevate per questo”.

“Meghan era una persona adulta e matura quando si è unita alla famiglia reale – ha aggiunto l’insider -, mentre Kate era ancora al college quando incontrò il suo compagno di studi William”. A unire le cognate però ci sarebbe il grande amore per la famiglia e la voglia di regalare ai figli la serenità.

“Il piccolo Archie e la famiglia sono al primo posto” ha detto un amico di Meghan, sottolineando anche il fatto che la duchessa di Sussex è disposta a tutto pur di proteggere il figlio e Harry. Per questo potrebbe decidere di trascorrere il Natale negli Stati Uniti per prendersi una pausa dagli impegni reali e allontanarsi dalla pressione della stampa.

Una scelta che, sembra, non verrà presa da Kate. La moglie di William è da sempre attenta all’etichetta reale e non ha nessuna intenzione di innervosire la Regina. Lei e il secondogenito di Diana, insieme a George, 6, Charlotte, 4 e Louis, 1 anno, passeranno il Natale con la Sovrana.