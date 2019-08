Meghan e Kate destinate a stare insieme: la profezia in una foto

editato in: da

Meghan e Kate erano destinate a stare insieme nella Royal Family già anni fa quando la Markle era ancora “solo” un’attrice di successo.

Arriva da Instagram una foto che sembra una profezia, pubblicata da Denise Cash, ex capo redattore di U Magazine. Nello scatto, realizzato due anni prima che Meghan incontrasse Harry, si vede la star di Suits che sorride stringendo fra le mani una copia del magazine con Kate Middleton in copertina.

All’epoca la duchessa di Cambridge era incinta di Charlotte e i tabloid parlavano del possibile arrivo di due gemelli. Meghan invece era concentrata sulla sua carriera, ma continuava ad ammirare da lontano non solo Kate, ma anche Lady Diana, madre del suo futuro marito.

La foto, come ha raccontato Denise Cash su Instagram, era stata scattata dopo che Meghan aveva contribuito alla creazione della rivista con un pezzo dedicato agli occhiali da sole. L’immagine sembra predire il futuro della Markle che di lì a poco sarebbe diventata prima la fidanzata poi la duchessa di Sussex, realizzando il sogno di una vita.

Oggi la vita dell’ex attrice è molto diversa da allora. Meghan ha lasciato il set di Suits e si è trasferita in Inghilterra. Il 19 maggio 2018 ha sposato Harry dopo un breve fidanzamento, stregando tutti con la sua bellezza ed eleganza. In seguito ha dato alla luce il piccolo Archie, suo primogenito.

I royal watchers sono certi che Meghan abbia portato una ventata di freschezza nella Royal Family. Ribelle e tosta, la Markle sa quello che vuole e non si ferma di fronte a nulla per ottenerlo. Insofferente alle regole e all’etichetta reale, ama fare di testa sua e, forse anche per questo, Harry la ama sempre di più ed è pronto a difenderla in ogni situazione.

E i rapporti con Kate? Se nella foto di Instagram, Meghan posava felice con la Middleton, in realtà le cose sono andate molto diversamente. Le due donne sono fin troppo differenti per andare d’accordo e gli scontri a corte sono all’ordine del giorno.