Meghan Markle, Kate Middleton commenta l’addio alla Royal Family

Meghan e Harry, addio alla Royal Family: le reazioni nel mondo

Kate Middleton commenta l’addio di Meghan Markle e Harry alla Royal Family. Secondo le ultime rivelazioni del The Sun, la duchessa di Cambridge non avrebbe accolto bene la notizia del “divorzio” dalla cognata dalla Corona. La famiglia reale inglese sta attraversando giorni difficili a causa di una crisi aperta dai duchi di Sussex e ormai una cosa è chiara: nessuno era a conoscenza della scelta di Harry e di sua moglie.

A quanto pare Catherine sarebbe venuta a conoscenza dell’addio dei cognati poco prima della pubblicazione del comunicato ufficiale su Instagram. Lo stesso sarebbe accaduto alla Regina, colta di sorpresa dalla decisione drastica del suo amato nipote. E mentre la Sovrana sta già organizzando una riunione d’emergenza a Sandringham che si terrà lunedì, con Harry, William e Carlo, Kate avrebbe commentato con durezza la volontà di Meghan.

Fonti di Palazzo, riprese dal The Sun, affermano che la duchessa di Cambridge avrebbe definito come “piuttosto egoista” la scelta di Harry e Meghan di trasferirsi in Canada e di abbandonare Londra. Questo infatti porterà Kate e William ad affrontare molti più impegni ufficiali per sopperire alla mancanza dei Sussex. Non solo: i duchi avranno anche maggiori responsabilità visto che ora la Regina può contare solo sul nipote più grande.

Problemi che si aggiungono alle tensioni che Catherine sta già vivendo da qualche tempo. La Middleton infatti è da sempre costretta a fare i conti con la stampa, che la vorrebbe perfetta, il volere della Regina e la necessità di appoggiare William ed educare George, il figlio che un giorno salirà sul trono.

Nel frattempo Meghan Markle è già volata in Canada dove la attendono i cani della coppia e il piccolo Archie, mentre Harry è rimasto a Londra per trattare la Megxit, come è stata soprannominata la questione dai tabloid inglesi in riferimento alla Brexit.