Meghan Markle a Johannesburg: in difficoltà con l’abito e il vento fa il resto

Meghan Markle a Johannesburg: il look fa difetto e l’abito salvia

Meghan Markle si è recata all’università di Johannesburg, la prima delle due visite in solitaria, poi Harry, che si trova in Malawi, raggiungerà lei e il figlio dopo 6 giorni di lontananza.

La Duchessa del Sussex, senza Archie, si è presentata all’appuntamento indossando un abito tuxedo, modello che ama particolarmente, firmato Banana Republic’s. Adeguandosi alla nuova immagine più umile che vuole dare di sé da quando è in Sudafrica, Meg opta dunque per un “trench dress” che costa 108 euro circa, una cifra per lei davvero irrisoria rispetto ad altri outfit da migliaia di sterline che ha portato in passato.

L’abito color sabbia è perfetto per il suo incarnato, sebbene non risponda al dress code di Corte, infatti è sbracciato e la gonna sopra il ginocchio è troppo corta. Ma a lei, si sa, la Regina concede qualche strappo alla regola. Lady Markle lo abbina a delle décolletée in suede chiare e la mise è perfetta.

L’insieme infatti è ben combinato ma il vestito non convince la Duchessa. Sembra in difficoltà con la gonna che continua ad aggiustarsi, come se le facesse difetto creandole un po’ di disagio. In effetti, osservando bene, uno dei bottoni sfugge dall’asola e la stoffa prende una strana piega sul fianco.

Meghan non è proprio fortunata. Oltre al look problematico, la giornata particolarmente ventosa la costringe a trattenere continuamente l’abito per evitare che si apra lo spacco in modo inopportuno e soprattutto le scombina irrimediabilmente la capigliatura. Lady Markle non si lascia sopraffare dagli eventi e non perde mai il sorriso, come si conviene a una vera Duchessa.

Poi una pettinata e un veloce cambio d’abito, ed eccola pronta per il secondo impegno della giornata. Meghan ha visitato la sede di Action Aid a Johannesburg dove è stata accolta da una bambina di 8 anni che le ha donato un mazzo di fiori. La Duchessa, come ormai da consuetudine, l’ha abbracciata. Lady Markle ha indossato ancora una volta un abito chemisier con cintura in vita, color salvia, che sembra la versione corta di quello sfoggiato per la visita alla moschea di Città del Capo. Ai piedi le sue amate décolletée nere di camoscio.