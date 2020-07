Meghan Markle irritata con Harry per le serate segrete con Adele

editato in: da

Meghan Markle, la nuova vita a Los Angeles

Meghan Markle non avrebbe gradito l’uscita di Harry con Adele, la cantante infatti abita vicino ai Sussex e il Principe avrebbe deciso di trascorre una serata tra connazionali, mentre sua moglie è rimasta a casa col piccolo Archie.

A rivelare l’irritazione di Meghan è il magazine New Idea che sulla base delle rivelazioni di una fonte rimasta anonima ricostruisce le dinamiche della tensione tra i due coniugi. Sembrerebbe che Harry desiderasse incontrare Adele, che ha perso 45 kg grazie a una dieta speciale, di cui è amico ed è uscito di casa in gran segreto, senza avvisare Lady Markle, molto impegnata a ricostruire la sua carriera cinematografica, quando non si occupa di suo figlio Archie. È noto che abbia chiesto anche la mediazione di George Clooney per presentare un suo progetto a Brad Pitt.

Ebbene, stando alla fonte, Meghan avrebbe scoperto “la fuga” del marito attraverso uno dei membri del suo staff. “Non è che Harry cerchi di nascondere la sua amicizia con Adele, piuttosto Meghan non si è accorta di nulla“. L’insider avrebbe sottolineato come Lady Markle sia ossessionata dal voler pianificare la loro nuova vita e questo la distrae da qualunque altra cosa, quasi non si accorge di Harry. Il Principe d’altro canto non si è mai completamente adattato ai ritmi di Los Angeles e sente la mancanza della sua famiglia e dei suoi amici. Per questo ha trovato in Adele un conforto alla sua solitudine.

“Uscire con Adele lo ha aiutato a trovare un senso di normalità”. Comunque, la fonte sottolinea che tra il Principe e la cantante non c’è nulla di sconveniente, solo quattro chiacchiere tra amici davanti a un drink. I due si trovano bene insieme e Adele ha sempre avuto un debole per il figlio minore di Diana, ma chi non lo adora? “Meghan non si deve preoccupare di nulla”. Anche perché Harry è molto innamorato di sua moglie e per lei ha rinunciato al suo passato, alla Monarchia, alla sua famiglia e al suo Paese.