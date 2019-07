Meghan Markle pronta a interrompere ancora il congedo maternità per stare con Harry

editato in: da

Harry e Meghan sono pronti a partecipare a una delle première più attese dell’anno.

I duchi di Sussex sono attesi sul red carpet della prima londinese de Il Re Leone, il live action tratto dal classico Disney degli anni ’90, e anche se saranno tantissime le celebrieties presenti, tutti gli occhi saranno per la coppia reale.

Meghan Markle interrompe così, ancora una volta, il congedo di maternità, lasciando a casa il piccolo Archie, per essere presente al fianco del marito in un’occasione pubblica.

La prima di The Lion King, però, non sarà solo un evento mondano: la presenza dei due è motivata anche da altre ragioni.

Innanzitutto il film. Harry e Meghan sono entrambi molto affezionati a questo classico Disney, che è stato anche un po’ ‘galeotto’ per loro.

La coppia, infatti, ricorda che, quando si sono conosciuti, uno dei loro primi appuntamenti, nel 2016, fu a teatro a vedere il musical tratto da Il Re Leone.

Harry, in particolare, è un grande fan del film: ha dichiarato di averlo visto per ben venti volte. Il duca di Sussex giura di sapere le canzoni e molte frasi del capolavoro Disney a memoria. E si dice che Elton John abbia cantato la famosa colonna sonora, The Circle of Life, durante il royal wedding dei Sussex.

Marito e moglie amano tanto Il Re Leone quanto il messaggio che la Disney ha pensato di abbinare al lancio di questa attesissima versione in live action: la conservazione dell’ecosistema africano.

Un tema carissimo ai duchi di Sussex, che con l’Africa hanno un rapporto davvero speciale. L’hanno scelta per la loro luna di miele, e, sempre qui, in autunno, faranno il loro primo viaggio ufficiale come famiglia. Harry, inoltre, è impegnato da anni con la sua fondazione nel fare il possibile per proteggere una terra che gli è tanto cara.

Meghan condivide con il marito l’amore viscerale per questa terra, e non vede l’ora di affiancarlo nel viaggio in Sudafrica. In attesa della partenza, si potrà godere il meraviglioso paesaggio africano sul grande schermo, non prima di aver brillato sul red carpet, dove sfileranno tante celebrities amiche dei Sussex. La Markle potrà così incontrare anche la cantante Beyoncé, che dà la voce nel film a Nala. Tra le due c’è un rapporto di ammirazione reciproca.

Difatti, la star della musica americana ha reso omaggio alla duchessa di Sussex in occasione dei Brit Awards, ritirando il premio e, sul suo sito web, si è detta ammirata del fatto che Meghan fosse riuscita a portare un po’ della cultura afroamericana anche nel suo royal wedding. Tanto è vero che al matrimonio reale ha cantato un coro gospel e ha suonato un violoncellista di colore.

In molti scommettono, però, che sul red carpet di Leicester Square, la duchessa ruberà la scena anche alla star protagonista del film.