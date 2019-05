Meghan Markle fa infuriare la Regina: ecco chi sarà la tata del Royal Baby

editato in: da

Meghan Markle è decisa a fare di testa sua per quanto riguarda l’educazione del Royal Baby e riguardo alla tata che crescerà il piccolo ha già le idee chiare.

La duchessa di Sussex, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe scelto come nanny di Baby Sussex sua madre, Doria Ragland. 62 anni, insegnante di yoga ed esperta in cure naturali, la mamma di Meghan crescerà il primogenito della coppia reale. Lo rivela il Daily Mail, secondo cui Harry avrebbe fatto già preparare una stanza per lei a Frogmore Cottage, proprio accanto a quella del Royal Baby.

Una decisione, quella di Meghan, che avrebbe fatto infuriare la Regina Elisabetta e che, ancora una volta, sfida la tradizione dei Windsor. Da secoli infatti gli eredi della famiglia reale britannica vengono cresciuti da tate specializzate, istruite presso il prestigioso Norland College. Non a caso Kate e William hanno scelto Maria Borrallo, nanny della famosissima scuola, per prendersi cura dei loro tre pargoli.

Se i duchi di Cambridge seguono di buon grado la tradizione, lo stesso non vale per Meghan Markle, sempre pronta a sfidare l’etichetta e decisa a fare ciò che vuole. Se inizialmente l’ex star di Suits aveva progettato un tato americano per il suo primo figlio, ora avrebbe cambiato idea, scegliendo invece la madre.

Per ora non ci sono conferme da Kensigton Palace e tutto tace anche riguardo la nascita del piccolo. Il parto, secondo molti, sarebbe già avvenuto, per altre Meghan sarebbe pronta a dare alla luce il bambino. Di certo qualcosa sta accadendo. Eugenia e Beatrice, cugine di William e Harry, sono state avvistate mentre trasportavano una palestrina per neonati, mentre Doria Ragland è sbarcata a Londra.

Chi la conosce ha rivelato che la donna ha sospeso le sue lezioni di yoga a tempo indeterminato e ha affidato il cane alle cure di alcuni amici a Los Angeles. Ciò significa che ha intenzione di fermarsi per diverso tempo in Inghilterra, forse proprio per prendersi cura del nipotino.