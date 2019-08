Meghan Markle infrange le regole per amore di Harry e fa infuriare la Regina

editato in: da

Ormai è chiaro: Meghan Markle non sopporta le regole e soprattutto non è disposta a rispettare la rigida etichetta reale.

Un comportamento che, più di una volta, gli è costato la disapprovazione della Regina e un duro confronto. Ne è passato di tempo da quando Meghan, fresca di nozze con Harry, accavallò le gambe durante un evento pubblico con The Queen infrangendo l’etichetta. Da allora ne è passato di tempo e la duchessa di Sussex non ha mai smesso di essere controcorrente.

Dagli abiti considerati fuori luogo alle incursioni a Hollywood, sino alle foto postate su Instagram e al battesimo privato di Archie: la Markle è allergica alle imposizioni di Corte e non fa nulla per nasconderlo. L’ultimo “capriccio”? A quanto pare la duchessa si rifiuta di sedersi lontano da Harry durante le cene ufficiali.

Secondo la tradizione inglese a decidere i posti a tavola è il padrone di casa e di solito moglie e marito non vengono mai posti vicino, ma distanti. Da qualche tempo però tutto questo non andrebbe bene a Meghan, decisa a sedersi per forza accanto al marito. La cocciutaggine dell’attrice di Suits, rivela il Daily Mail, avrebbe creato molto imbarazzo a Corte e fra gli amici di Harry.

In tanti infatti avrebbero smesso di invitare Meghan agli eventi mondani importanti a causa di questa sua imposizione. Il fatto non stupisce. D’altronde lo stesso Harry, presentando la moglie alla Corte, aveva svelato il suo carattere forte e deciso. “Quello che Meghan vuole, ottiene” aveva detto il secondogenito di Lady Diana.

Nel corso dei mesi il modo di fare della Markle ha messo più volte in difficoltà il marito portandolo ad allontanarsi persino dal fratello William. Secondo le ultime indiscrezioni i due avrebbero avuto uno scontro acceso, in cui era coinvolta anche Kate Middleton, a causa del mancato appoggio dei duchi di Cambridge nei confronti di Meghan nel periodo in cui era bersagliata dalla stampa.