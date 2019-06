Meghan Markle infelice e stressata: si veste a lutto. Harry si consola con Rita Ora

editato in: da

Meghan Markle starebbe attraversando un periodo molto difficile. E secondo fonti a lei vicine è infelice.

Dopo aver dato alla luce il primo figlio, Archie, lo scorso 6 maggio, la Duchessa del Sussex è sempre più stressata. E non solo perché deve badare da sola al neonato. Pare che la vita all’interno della Famiglia Reale sia insopportabile e anche Harry fatica a tollerare le insofferenze della moglie. Si è perfino dimenticata di fare gli auguri al Principe Filippo.

Le prove di questo momento di crisi che Meghan sta vivendo e che coinvolge anche il suo rapporto col marito sono emerse in modo chiaro durante il Trooping The Colour, come ha sottolineato anche l’Express.

Per questo evento che celebra il compleanno istituzionale della Regina Elisabetta, Lady Markle ha interrotto il congedo maternità, apparendo per la prima volta in pubblico dopo la presentazione di Archie.

Meghan si è vestita di blu scuro, un colore che va contro il dress code di Corte, che per il Trooping The Colour prevede look dai toni chiari, per esempio Kate indossava un abito crema, Camilla verde mente. Questa volta la scelta di Meg però non era solo una sfida alla Regina, ma è stata dettata dal suo umore. Il colore scuro rifletterebbe il suo stato d’animo provato. Ne sono sicuri i suoi amici e lei stessa in passato aveva dichiarato che i colori di un abito sono specchio dei sentimenti che si provano nel momento in cui lo si indossa.

In più, Harry è apparso visibilmente adombrato. Mentre lei in carrozza sorrideva, lui era scuro in volto. I due sono stati protagonisti anche di un battibecco sul balcone di Buckingham Palace. Meghan si è voltata per due volte verso il marito, probabilmente per chiedergli conferma su quanto fare, e lui le ha risposto seccato di guardare avanti. Lo sguardo della Duchessa è apparso triste dopo quel rimprovero, anche se poi è ricomparso il sorriso di circostanza.

Come se non bastasse, mentre Lady Markle è chiusa in casa con il bambino, Harry viaggia spesso per lavoro. E questi impegni lo hanno portato al Sentable Charity Concert, a sostegno dell’Africa, dove ha incontrato la sua vecchia amica, Rita Ora. Il principe non si è certo sottratto all’abbraccio caloroso della star, per altro vestita con un mini dress conturbante. Nemmeno con sua moglie, Harry ha mai osato tanto in pubblico. Voglia di libertà?