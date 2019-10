Meghan Markle incinta? Tradita dal vestito e Harry si commuove ancora

editato in: da

Meghan Markle mostra il pancino. Harry commosso

Meghan Markle potrebbe essere incinta per la seconda volta a soli 6 mesi dalla nascita del piccolo Archie. Il gossip impazza e i rumors diventano sempre più insistenti dopo che Meg e Harry hanno partecipato alla consegna dei premi WellChild.

Lady Markle si è presentata con l’abito verde di P.A.R.O.S.H che indossò il giorno dell’ufficializzazione del suo fidanzamento. Un dettaglio non è passato inosservato: la cintura in vita mette in risalto un pancino alquanto sospetto. Dubbi che fosse in stato interessante erano stati sollevati anche dai suoi look sfoggiati durante il tour in Sudafrica dove aveva sempre messo abiti morbidi e con un immancabile cintura.

Recentemente una fonte vicina alla coppia avrebbe confermato la gravidanza di Meghan rivelando che quando Harry ha saputo dell’arrivo di un secondo bebè è scoppiato in lacrime per la gioia.

Sembra una strana coincidenza, ma il Duca del Sussex si è visibilmente commosso durante il discorso ai WellChild Awards, proprio mentre parlava dell’esperienza di diventare padre. Harry ha voluto precisare che lo scorso anno allo stesso evento suo moglie era già incinta ma nessuno lo sapeva. E poi un singhiozzo lo ha interrotto. Forse tanta emozione è dovuta al fatto che davvero Lady Markle aspetta un altro bambino e ancora una volta il mondo non ne è al corrente?

Intanto, Harry e Meghan stanno dando una nuova immagine di sé, più umile e intima, da genitori. Anche per questo la Duchessa ha cominciato a riciclare i vestiti.