Meghan Markle incinta, il regalo dolcissimo per la figlia in arrivo

Meghan Marke incinta, abito premaman da 3mila euro

La figlia di Meghan Markle e Harry non è ancora nata, ma l’ex star di Suits ha già acquistato per lei un regalo. A svelarlo qualche anno fa era stata proprio l’ex attrice che, a quanto pare, custodirebbe da anni un prezioso orologio destinato alla piccola. Si tratta di un orologio Cartier French Tank che nel 2015 in un’intervista a Hello, Meghan aveva confessato di aver acquistato pensando al futuro.

“Ho sempre desiderato l’orologio Cartier French Tank – aveva spiegato -. Quando ho saputo che la serie Suits era stata riconfermata per la terza stagione, ho completamente perso la testa e ho acquistato la versione bicolore. Ho intenzione di darlo a mia figlia un giorno. Questo è ciò che rende speciali i gioielli, il legame che hai con loro”. L’orologio, pagato qualche anno fa 4800 sterline, oggi ne vale 5950. A rendere il gioiello ancora più speciale ci sarebbe un messaggio inciso sul retro: “To M.M. From M.M.”. Una scritta che potrebbe svelare qualche indizio riguardo il nome della secondogenita di Meghan Markle e Harry che è ancora top secret.

Nel frattempo i Sussex stanno ancora facendo i conti con il terremoto mediatico causato dall’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. In particolare con le accuse di razzismo nei confronti della Royal Family che hanno causato la reazione della Regina e di William. Meghan ha infatti svelato che un membro della famiglia reale – di cui non è stato fatto il nome – avrebbe sollevato dei dubbi riguardo il colore della pelle di Archie mentre lei era incinta. “C’erano preoccupazioni e conversazioni su quanto scura potesse essere la sua pelle”, ha detto l’ex attrice, sottolineando come il figlio sia stato trattato in maniera differente rispetto agli altri nipoti e svelando che i reali sarebbero stati disposti a cambiare persino la legge per non conferirgli il titolo di principe. Una scelta che avrebbe portato a una scarsa protezione del bambino e, di conseguenza, all’esposizione a molti pericoli, “Il titolo più importante che avrò è mamma – ha spiegato -, ma l’idea che nostro figlio non sia al sicuro e anche l’idea che il primo membro di colore in questa famiglia non abbia lo stesso titolo degli altri nipoti…”.