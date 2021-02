Meghan Markle incinta, prima apparizione con l’abito da 3mila euro

editato in: da

Meghan Marke incinta, abito premaman da 3mila euro

Meghan Markle torna in pubblico dopo l’annuncio della gravidanza e il divorzio definitivo dalla Corona britannica e si presenta davanti all’obiettivo con un abito stratosferico di Oscar de la Renta da 2.645 sterline, ossia per la precisione da 3.065 euro.

Meghan appare in piena forma, raggiante più che mai e griffatissima. Per la seconda gravidanza ha scelto di dare di sé un’immagine più ricercata rispetto alle ultime apparizioni in video dove a volte è sembrata perfino trascurata. Così, è tornata a vestire le grandi firme della moda, prima Carolina Herrera per l’abito con cui ha annunciato al mondo di essere incinta per la seconda volta, poi si è superata con lo smanicato di Oscar de la Renta.

Insomma, non vuole fare torto al secondo bebè in arrivo e come per la dolce attesa di Archie, quando vestiva Givenchy e Dior, ha deciso di tornare ai look glamour. Per il guardaroba premaman della prima gravidanza spese circa mezzo milione di sterline, cifra cui vanno aggiunti i costi dei gioielli. Certo, allora era la Duchessa del Sussex che agiva per conto di Sua Maestà, la Regina Elisabetta, mentre oggi è una donna in carriera che ha già siglato due contratti milionari con Netflix e Spotify, dunque non può essere da meno e soprattutto non vuole essere da meno rispetto alla vecchia Meg alle dipendenze di Buckingham Palace. Ora deve dimostrare al mondo che la scelta di dire addio agli agi della Famiglia Reale le porterà non solo libertà e indipendenza, ma anche un conto in banca miliardario.

In attesa dunque di vederla nella intervista-verità con Oprah Winfrey che sta creando non poche tensione con il Palazzo, Lady Markle debutta con l’abito premaman da 3mila euro. Si tratta di uno splendido vestito misto seta, color ghiaccio, con limoni gialli, foglie e fiori bianchi, gonna a trapezio, strategica per le forme che iniziano ad arrotondarsi a causa della gravidanza, sbracciato, finalmente Meg può mostrare le spalle senza contravvenire al protocollo di Corte e dunque senza essere critica. Il look decisamente primaverile appartiene alla collezione Resort 2021 di Oscar de la Renta, e nella versione lunga costa circa 13mila euro, ma la moglie di Harry si è accontentata della versione midi.

Puoi acquistare su Amazon la versione low cost dell’abito di Meghan Markle, cliccando qui.

Non è la prima volta che Lady Markle sceglie questo brand. Proprio durante la prima gravidanza incantò il mondo mentre era in tour in Nuova Zelanda e Australia con un abito in tulle bianco decorato da uccelli stilizzati neri.

Meghan, in splendida forma, ha partecipato a Stream on, un evento per Spotify dalla sua villa super lusso di Montecito. Seduto al suo fianco, sul divano chiaro, c’è Harry in camicia bianca e pantaloni blu, decisamente meno sereno di sua moglie, anzi quasi incupito.

Forse rinunciare totalmente alla sua vita passata, è per il Principe un sacrificio enorme, Harry teneva molto ai suoi titoli militari e ai patronati legati allo sport. Certo, il cambiamento non è facile e a rendere tutto più complicato è anche la salute di suo nonno Filippo, ricoverato ormai da giorni in ospedale, anche se le ultime dichiarazioni di William sono rassicuranti. Sta di fatto che oltre ad aver detto addio alla sua esistenza così come l’ha vissuta fino a un anno fa, Harry è lontanissimo dalla sua famiglia d’origine.