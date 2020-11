Meghan Markle incinta del secondo figlio: la Regina tenuta all’oscuro

editato in: da

A casa di Meghan Markle e Harry: dentro la villa super lusso da 11,2 milioni di dollari

Meghan Markle sarebbe incinta del secondo figlio. I rumors rimbalzano da settimane, precisamente da metà ottobre quando in diversi sui social hanno ipotizzato che la moglie di Harry aspettasse il bebè numero due. Sembrerebbe però che queste indiscrezioni trovino conferma, al punto da irritare la Regina Elisabetta. Ma procediamo con ordine.

Meghan Markle e Harry pare proprio aspettino un altro figlio o figlia, il sesso del nascituro non è noto. Stando a quanto riporta Oggi, non si tratterebbe di un un semplice pettegolezzo, come quando si disse che il secondo figlio avrebbe segnato la fine della coppia. I Sussex avrebbero finalmente deciso di allargare la famiglia e il più entusiasta tra i due sarebbe proprio Harry che non vede l’ora di diventare papà bis, come dimostrato parlando con un padre di quattro bambini.

I tempi sono maturi per la coppia di dare un fratellino o una sorellina al piccolo Archie, nato nel 2019. Ora che si sono trasferiti definitivamente nella splendida villa di Montecito e che hanno stabilizzato le loro finanze, possono concentrarsi sulla famiglia. E poi possono sempre contare sull’aiuto di Doria Ragland, la mamma di Meg che abita vicino a loro.

Le indiscrezioni sulla seconda gravidanza rimbalzano intanto da un confine all’altro, tanto da essere giunti agli orecchi di Sua Maestà, la Regina Elisabetta, che pare si sia irritata non poco. Il problema non è certo l’arrivo di un nuovo bis-nipote, anche se difficilmente riuscirà a vederlo. Se pensiamo che non incontra il piccolo Archie praticamente da quando è nato, figuriamoci quali possibilità possa avere di conoscere personalmente questo bebè che, se la gravidanza fosse confermata, vedrà la luce negli Usa e difficilmente i suoi genitori lo porteranno in Gran Bretagna.

In ogni caso, ciò che pare abbia davvero scosso i nervi della Regina è il fatto che Harry e Meghan non l’hanno avvisata, come di prassi, di questa dolce attesa. Secondo il protocollo, Elisabetta deve essere la prima a sapere della gravidanza e della nascita di un Royal Baby.

Se la Sovrana è davvero così irritata, come sostiene Oggi, allora i sospetti che la dolce attesa di Meg sia vera, si fanno più concreti. Di certo Lady Markle e marito non si fanno più problemi a rispettare le rigide regole di Corte. Un esempio su tutti, il discorso politico tenuto da Meghan in occasione di Time 100 ha eluso una delle norme fondamentali che tutti i membri della Famiglia Reale devono seguire: la totale neutralità nelle questioni politiche.

Il controverso video di Harry e Meghan ha sollevato parecchie critiche nei confronti della coppia e gettato in imbarazzo il Palazzo. Ma ormai è acqua passata. Le elezioni ci sono state e Lady Markle ha votato.