Meghan Markle incanta con gli shorts e non ha paura di mostrare la ricrescita

Meghan Markle, mamma normale con Archie

Meghan Markle lontano dalla Corte si mostra come una mamma normale, in pantaloncini corti e con tanto di ricrescita. Così infatti è apparsa nelle foto pubblicate in occasione del primo compleanno di suo figlio Archie.

Meghan è stata immortalata da Harry nella loro casa di Los Angeles mentre legge una favola per bambini, Anatra! Lepre!, a Baby Sussex che sorride divertito tra le sue braccia e gioca col libretto che pare sia un regalo di Oprah Winfrey.

Lady Markle indossa una camicia azzurra e degli shorts bianchi, contravvenendo a qualsiasi dress code di Corte. Ma ormai sono lontani i tempi in cui doveva obbedire alle regole di Palazzo, senza – a dir la verità – riuscire totalmente.

Dunque, Meg mostra le gambe e nessuno può dirle niente, nemmeno suo marito, salvo per questioni di gelosia ma non certo per l’etichetta. In passato infatti anche Harry aveva bacchettato la moglie ribelle che voleva indossare lo smoking in serate ufficiali. Ma come abbiamo detto, ormai è acqua passata.

E così Lady Markle si può permettere anche di mostrare i capelli bianchi. Probabilmente anche lei in isolamento non può avvalersi del suo hair stylist (che noi abbiamo intervistato). Perciò nelle nuove foto con il piccolo Archie, pare proprio che il colore nero corvino abbia lasciato spazio a qualche ciuffo bianco. A meno che Harry, cameraman poco pratico, abbia sbagliato a usare le luci nel filmare la mogliettina e il risultato è stato un’imbiancata precoce…

Sta di fatto che questi nuovi scatti molto intimi sono tenerissimi. Archie cresce sempre più ed è identico a suo papà.

Mentre Meghan sembra finalmente serena e felice di poter fare quello che vuole e di essere una mamma normale e naturale, senza essere messa sempre sotto i riflettori e a confronto con la perfetta cognata, Kate Middleton, che con protocolli e regole se la cava molto meglio. Infatti, diventerà Regina consorte, mentre a Lady Markle pare si apra la strada per il mondo dello spettacolo, ma anche del web. Infatti, secondo indiscrezioni vorrebbe resuscitare il suo vecchio blog di consigli salutistici.