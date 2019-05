Meghan Markle in travaglio? Movimento sospetto a Frogmore Cottage

editato in: da

Meghan Markle in travaglio: le prove a Frogmore Cottage

Meghan Markle potrebbe partorire a breve. Anzi potrebbe già essere in travaglio.

A destare i sospetti, l’avvistamento intorno a Frogmore Cattage, la nuova magione di Harry e consorte, di alcune auto e furgoncini. Un traffico insolito per il luogo ameno, vicino al Castello di Windsor, che ha fatto credere a molti che qualcosa stia per accadere.

Meghan infatti dovrebbe partorire in casa. Quindi può essere che il team di medici ed ostetriche, compresa la doula, sia arrivato per assistere la Duchessa che ormai potrebbe essere pronta a dare alla luce Baby Sussex.

La Regina Elisabetta si è recata proprio il giovedì santo a Windsor, scegliendo quest’anno la cappella di San Giorgio per presenziare alla funzione religiosa. Una decisione forse studiata per stare accanto ai nipoti che a breve diventeranno genitori.

Rumors sostengo che il Royal Baby potrebbe nascere il 21 aprile, ossia la domenica di Pasqua che coincide anche col compleanno della Sovrana. Intanto, non è chiaro se Harry accompagnerà la moglie in sala parto. Di solito, gli uomini della Famiglia Reale non sono ammessi, ma può essere che ancora una volta Meghan decida di contravvenire alle regole, pretendendo che il marito le sia affianco. Per altro, il Principe ha preso lezioni di yoga, pare che eseguirà insieme a Lady Markle alcuni esercizi durante il travaglio. Dunque, può essere che in questo momento siano impegnati in qualche involuzione.

Intanto ci si chiede se Harry sarà presente alle funzioni di Pasqua o se anche Meghan prenderà parte, nel caso il parto avvenga prima o dopo.