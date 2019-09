Meghan Markle in Sudafrica, bacio appassionato a Harry e velo in testa

editato in: da

Meghan Markle in Sudafrica: cambio di look, dal jeans al velo

Meghan Markle ha indossato per la prima volta il velo per visitare la più antica moschea del Sudafrica, a Città del Capo.

Insieme a suo marito Harry, la Duchessa ha incontrato l’imam Sheikh Ismail Londt e il leader della comunità musulmana, Mohamed Groenwald, prima di fare un giro nel quartiere. Per l’occasione, Meg ha indossato un lungo abito verde oliva che le copriva anche i piedi ed esaltava le curve arrotondate della maternità, coordinandolo con un velo bianco in testa. Prima di entrare nell’edificio sia lei che il Principe hanno dovuto togliere le scarpe, come è di consuetudine. Si sono seduti sul tappeto a gambe incrociate per parlare con i capi della comunità islamica.

In mattinata invece i Duchi del Sussex si sono recati alla spiaggia di Monwabisi, alla periferia di Città del Capo, per conoscere il lavoro di Waves For Change, che si impegna nel sostenere e aiutare i bambini del luogo. Lady Markle ha scelto un look informale: giacca di jeans, pantaloni skinny scuri, camicia bianca e scarpe piatte. Per il momento Meg ha sfoggiato sempre look casual in questo tour.

Poco rispettosa del protocollo reale che vieta i contatti fisici, per la seconda volta da quando è arrivata in Africa, Meghan ha lasciato che bimbi e ragazzi la abbracciassero.

La coppia si è poi resa protagonista di un momento di grande tenerezza. Alla richiesta di dichiarare quali fossero i loro punti di forza, Harry ha glissato il compito cedendo a Meghan la parola. Dopo un momento di iniziale imbarazzo, ha confessato che Harry è il miglior papà al mondo. Emozionato, il Principe ha risposto con un “ahhh” e ha restituito il complimento alla moglie definendola la mamma migliore. Poi i due si sono scambiati un bacio sulle labbra.

I Duchi si sono infine separati. Harry è salito sul gommone della polizia per raggiungere il porto di Kalk Bay, mentre Meghan è rientrata in auto alla propria residenza per occuparsi del figlio Archie.

I Sussex si sono ritrovati nel pomeriggio per la visita alla moschea.