Meghan Markle in politica: Harry scende in campo con Jill Biden

Harry e Jill Biden, storia di un’amicizia

Mentre Meghan Markle si prepara a scendere in politica, così sostengono i soliti ben informati, Harry fa progetti con l’attuale First Lady Jill Biden. I due partecipano insieme a un evento virtuale: la presenza congiunta del Principe e della moglie de Presidente è stata già confermata.

Accanto alla First Lady, al segretario alla Difesa Lloyd Austin e a Ken Fisher, presidente e CEO della Fisher House Foundation, c’è anche Harry per onorare gli atleti dei Warrior Games, le loro famiglie e i loro caregiver.

Il Department of Defense Warrior Games è un evento annuale, tenutosi per la prima volta nel 2010, che celebra la resilienza e la dedizione di malati, feriti in servizio attivo e veterani dell’esercito degli Stati Uniti. Già in Gran Bretagna Harry sosteneva le associazioni dei veterani e feriti di guerra. Ora che ha perso ogni ruolo nell’esercito di Sua Maestà, si sta impegnando a dare il suo contributo ai militari americani. E lo fa con la sua amica di sempre, Jill Biden.

Come è noto, Harry e la First Lady sono legati da un’amicizia di anni e spesso sono stati fotografati insieme a eventi pubblici, legati soprattutto a iniziative sportive e benefiche fin da quando Joe Biden era il vice di Obama. Infatti, la First Lady ha incontrato Harry per la prima volta durante il suo tour negli Stati Uniti nel 2013. In quella occasione ha partecipato a un ricevimento per i militari feriti britannici e statunitensi a Washington.

Harry e Jill avrebbero dovuto partecipare di persona ai Warrior Games. Ma l’edizione 2021, che doveva tenersi a Orlando, è stata annullata a causa della pandemia. Per questo motivo il Principe e la First Lady hanno deciso di lanciare un messaggio congiunto, in forma virtuale.

La prima volta che Harry partecipò ai Warrior Games fu proprio nel 2013 quando appunto conobbe Jill Biden che poi nel 2017 restituì la visita al Principe recandosi al seguito degli Obama a Londra dove incontrò anche la Regina, Carlo, Kate Middleton e William. Jill Biden è tornata in Inghilterra nel giugno 2013, ma ovviamente il suo amico Harry non c’era.

Dunque il sodalizio tra Harry e il Dr. Jill continua. Anzi vede il Principe sempre più coinvolto ora che vive in California e lei è la First Lady. Con buona pace di Meghan che si dice abbia progetti sulla Casa Bianca. Anche se, va detto, anche lei è una sostenitrice dei Biden.