Meghan Markle in mini scopre le gambe. E spende 78mila euro in look

Meghan Markle e Harry: look a lutto e gioielli stratosferici

Meghan Markle ha sfoggiato durante i tre giorni di tour a New York look fantastici per la cifra di 67mila sterline, pari a circa 78.500 euro, tra borse esclusive, cappotti fuoristagione, pantaloni raffinati e un mini dress bianco di Valentino da capogiro. Ai capi griffati vanno poi aggiunti i gioielli, dall’orologio e gli orecchini di Cartier agli anelli con diamanti.

In fondo, Meghan era da tanto che non si mostrava in pubblico per eventi di una certa importanza. Di fatto, da quando ha lasciato la Famiglia Reale, le opportunità di mostrarsi con outfit di rappresentanza sono state molto poche, anche a causa del Covid. E così alla prima occasione, Lady Markle a New York ha voluto dare il meglio di sé, senza trascurare il minimo dettaglio prezioso.

La moglie di Harry ha fatto delle scelte di look impeccabili in questo breve viaggio, se non fosse per alcuni capi spalla troppo pesanti per la stagione, come il cappotto color cammello di Max Mara.

Il top dell’eleganza Meghan Markle l’ha raggiunto con l’abito bianco, firmato Valentino, indossato per il Wokestock, l’evento organizzato a Central Park. Finalmente la Sussex ha potuto sfoggiare una mini senza essere criticata per la sua disattenzione al protocollo di Corte. Si tratta infatti di un mini dress, in stile anni Sessanta, a mezze maniche, impreziosito da fiori ton sur ton, applicati intono al collo, ai bordi delle maniche e della gonna. Costo? 4mila euro circa. Naturalmente, Meg ha pensato di aggiungervi gli orecchini con diamante di Cartier, l’orologio da 12mila sterline, braccialetti vari, l’anello di fidanzamento. E per darsi uno slancio ha calzato delle décolletée in raso nero con tacco sottilissimo.

Ma questo è soltanto uno dei favolosi outfit che Lady Markle ha portato con sé nella Grande Mela. Il Daily Mail stima che il guardaroba di Meghan valga 67mila sterline che sono oltre 78mila euro. D’altro canto, pare che questo tour possa entrare a far parte delle serie che i Sussex devono produrre per Netflix. Infatti, sembra che Harry indossasse un microfono nascosto durante l’incontro che ha avuto ad Harlem venerdì sera. Questo quindi giustificherebbe l’importante esborso per i look di Meg e la scelta di portare capi fuoristagione. Vediamo nel dettaglio i look di Meghan Markle.

Il cappotto nero di Emporio Armani

Per la visita al memoriale delle vittime dell’11 settembre, Meghan Markle ha indossato un cappotto di Emporio Armani con pantaloni neri abbinati e tacchi Aquazzura, per un totale di 2.466 sterline (2.887 euro circa).

Il cappotto di Max Mara

Nello stesso giorno, per l’incontro alle Nazioni Unite, ha sfoggiato un cappotto cammello di Max Mara, una gonna longuette firmata Roland Mouret, la borsa di Valextra “Iside” e occhiali da sole di Valentino per un totale di 6.244 sterline (7.309 euro circa).

Il soprabito di cashmere di Loro Piana

Il giorno successivo ha stupito con un look color magenta: cappotto di cashmere di Loro Piana, pantaloni a palazzo coordinati e décolletée rosse di Manolo Blahnik. Per quanto riguarda gioielli e accessori, immancabile il braccialetto Cartier “love” e la cintura-gioiello di Loro Piana, per un totale di 11.537 sterline (13.502 euro circa).

Il completo beige

Per la seconda visita alle Nazioni Unite, Meghan ha indossato un completo beige. Ha riciclato il cappotto Max Mara con pantaloni in lana color cammello a vita alta. Portava di nuovo Love Bracelet e l’orologio di Cartier, per un totale di 17.478 sterline (20.459 euro circa).

Il mini abito di Valentino

Per l’ultimo look newyorkese, Lady Markle ha preferito il mini dress bianco di Valentino, décolletée in raso nero, orecchini, braccialetto e orologio di Cartier per un totale di 29.155 sterline (34.125 euro circa).