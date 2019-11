Meghan Markle in crisi: le rivelazioni dell’ex di Harry, Chelsy Davy

editato in: da

Chelsy Davy, l’ex di Harry che lo ha messo in crisi

Meghan Markle ha serie difficoltà ad abituarsi alla vita di Corte, lei stessa lo ha ammesso nell’ormai famosissimo documentario dell’ITV.

La Duchessa del Sussex soffre per come la sua vita è sottoposta alla pressante attenzione dei media. E anche Harry non è da meno, ha perfino confessato le tensioni col fratello William e di conseguenza con la cognata Kate Middleton.

L’ex agente di Meghan, Gina Nelthorpe-Cowne, ha confermato poi quanto dichiarato da Lady Markle, ossia di come lei ed altri suoi amici abbiano tentato di dissuaderla dal sposarsi col Principe, perché la conseguenza sarebbe stata rinunciare totalmente alla sua privacy. “Questa è la fine della tua vita normale”: le disse. Ma la Duchessa allora la zittì immediatamente, affermando che non aveva intenzione di sentire nulla di negativo. Chissà se si è pentita di non aver seguito quei consigli…

Qualcun’altra, che si è trovata al posto di Meghan, ha preferito rinunciare a Harry. Si tratta della fidanzata storica del Duca del Sussex, Chelsy Davy. I due hanno avuto una lunga relazione, dal 2003 al 2010. La fine della loro storia è stata determinata proprio dalla paura di Chelsy di perdere la sua privacy se si fosse sposata con Harry. Lei stessa lo ha rivelato. Ha preferito porre fine alla love story, perché non riusciva a sopportare la pressione dei media.

Chelsy e Harry sono rimasti molto amici. Anni fa Kate cercò perfino di farli tornare insieme, ma la paura della Davy ha prevalso sull’amore. Lei comunque è sempre presente nella vita del Duca del Sussex, tanto che qualche mese fa si vociferava di un loro flirt clandestino che però non ha mai avuto conferma. Sta di fatto che sono uniti, anzi pare che Harry non l’abbia mai del tutto dimenticata, ricorrendo a lei nei momenti più problematici.

Chelsy però, differentemente da Meghan, non ha nemmeno tentato di affrontare la vita a Palazzo. “Soffrivo troppo per le critiche che ricevevo”: ha dichiarato nel 2016 e ha preferito dire addio al bel Principe.