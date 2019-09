Meghan Markle in crisi: il cambiamento segreto in Africa

editato in: da

Meghan Markle, cambio di immagine in Africa

Meghan Markle sta vivendo una crisi di immagine da quando ha dato alla luce il piccolo Archie, lo scorso 6 maggio.

La Duchessa del Sussex è stata oggetto di critiche anche da chi l’ha sempre difesa. Da un lato l’ossessione di proteggere la privacy del figlio, dall’altro le spese folli per viaggi, abiti e casa, coperte spesso attingendo dalle tasche dei contribuenti, l’hanno resa invisa ai più.

L’indice di gradimento della moglie di Harry sta precipitando e lei ha deciso di correre ai ripari, approfittando del viaggio in Africa che sta facendo con suo marito e il bebè. In questi giorni Lady Markle ha attuato una nuova strategia comunicativa, costruendo di sé un’immagine “umile” volta a colpire il cuore della gente.

Meghan ha lasciato a Londra il suo guardaroba extra lusso, presentandosi a Città del Capo con look dimessi, casual, riciclando perfino gli abiti premaman. Finalmente ha condiviso molte immagini del piccolo Archie, portandolo con sé in visita all’arcivescovo Tutu. I Duchi si sono presentati al mondo come genitori amorevoli. E soprattutto come persone normali che prendono aerei di linea anziché jet privati.

Le foto che hanno condiviso sulla loro pagina Instagram hanno lo scopo di fare di Meghan una Lady perfetta e umile, come Kate Middleton. La Duchessa viene ritratta mentre gioca con dei bimbi, mentre ringrazia per i doni al piccolo Archie, mentre siede a tavola con un gruppo di attiviste anti-apartheid senza sfoggiare outfit pretenziosi, mentre tiene tra le braccia il figlio e prova a farlo stare in piedi. La Markle non è più la protagonista indiscussa, non è nemmeno più la donna in carriera che lavora per Vogue o presenta la sua linea di vestiti.

È semplicemente la moglie di Harry, la mamma di Archie e la Duchessa che si occupa di chi ha più bisogno.

Per questo cambio di immagine, Meg si è affidata a degli esperti di comunicazione come la PR Keleigh Thomas Morgan che intende risollevare dalla crisi i Duchi che hanno appena vissuto quella che è stata definita “la loro estate d’inferno” a causa delle critiche feroci che hanno ricevuto per il loro comportamento ostentato.