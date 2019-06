Meghan Markle in blu sfida la Regina e spunta un nuovo anello. Ma non convince

editato in: da

Meghan Markle è tornata in pubblico per il Trooping The Colour e ha scelto un outfit blu di Givenchy.

La moglie di Harry ha interrotto il congedo maternità per partecipare alle celebrazioni in onore del compleanno istituzionale della Regina Elisabetta. Le curve della gravidanza, come è normale, sono ancora evidenti. Archie infatti è nato poco più di un mese fa, il 6 maggio.

Forse per questo Meghan ha prediletto una mise scura. Ma così facendo, ancora una volta, ha disatteso il dress code non scritto che impone un outfit chiaro per l’occasione. Lo scorso anno anche Kate Middleton aveva partorito da poco più di un mese, ma aveva comunque indossato un abito celeste.

La prima volta che la moglie di William è salita sul balcone di Buckingham Palace per il Trooping The Colour era vestita di bianco. Negli anni ha scelto abiti che spaziavano dal fucsia al rosa pallido, dall’azzurro al grigio perla. E un paio di volta ha prediletto fantasie, ma sempre dai toni chiari, come vuole la tradizione.

La Regina si è sempre attenuta a questo codice di colori. Lo stesso vale per Camilla e prima di lei Diana che al massimo ha sfoggiato un cappello blu abbinato a una giacca color crema.

Dunque, ancora una volta Meghan ha voluto sfidare la Sovrana. Ma questa volta il suo look con tanto di mantellina non convince. A nulla è valso il cappellino bon ton, realizzato da Noel Stewart. Anche lo scorso anno aveva trovato il modo di eludere le norme di Corte. Infatti, sebbene si vestì di rosa, mostrò le spalle scoperte.

Questa volta però Lady Markle ha trascurato il protocollo, ma ha perso. Il suo outfit non la valorizza e nemmeno i sorrisi o il terzo anello spuntato al dito anulare, probabilmente un regalo di Harry per la nascita del piccolo Archie, sono stati sufficienti a perdonarle lo strappo alle regole.

Tra l’altro, mentre la Duchessa del Sussex appariva serena, suo marito al contrario era piuttosto adombrato… Mancanza di sonno o screzi di coppia?