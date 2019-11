Meghan Markle impeccabile a Westminster. Ma Harry è distante

editato in: da

Meghan Markle ha partecipato per la prima volta alla cerimonia del Remembrance Day in memoria delle vittime di guerra. Ed è stata impeccabile.

La Duchessa del Sussex ha raggiunto suo marito Harry, vestito in alta uniforme, nella abazia di Westminster. Con loro doveva esserci anche Camilla, ma non ha potuto partecipare perché si è ammalata ed è stata costretta a rimanere a casa.

Per l’occasione Meghan ha sfoggiato un look di rappresentanza: cappotto blu con cintura in vita sotto il quale s’intravvedeva una gonna nera ma anche delle forme arrotondate che potrebbero far pensare che davvero sia di nuovo incinta. Completa l’outfit un cappello di velluto blu con un piccolo velo, realizzato da Philip Treacy (630 sterline), molto formale come richiedeva il rito cui ha preso parte.

È una rarità vedere Lady Markle indossare un copricapo, abitudine che ha dovuto acquisire da quando fa parte della Famiglia Reale. Ai piedi ha riproposto gli stivali neri di Victoria Beckham (1250 sterline), alti fino alle ginocchia, che aveva indossato durante la funzione di Natale dello scorso anno a Sandringham.

Mentre Kate Middleton omaggiava le vittime della Grenfell Tower, per la prima volta Lady Markle ha fatto la sua apparizione nel Remembrance Field dove lei e il marito hanno piantato una croce in un aiuola di papaveri, chinando in capo in onore dei militari e delle donne che hanno sacrificato la loro vita nelle guerre degli ultimi decenni.

Meghan è apparsa più serena rispetto ai giorni scorsi, dopo la bufera che ha travolto lei e il marito in seguito alle dichiarazioni rilasciate durante l’intervista all’ITV. E ha svolto i suoi doveri di Corte in modo ineccepibile. Compostezza nel volto, sorriso appena accennato, si è perfino astenuta dal prendere per mano Harry, consuetudine che i Duchi del Sussex non hanno mai voluto abbandonare durante le uscite pubbliche.

Harry invece sembra più distante e quasi freddo nei confronti della moglie alla quale non ha rivolto nemmeno uno sguardo. Forse se l’è presa per il rimprovero di Meghan dopo che è stato sorpreso a bere una birra? O forse era semplicemente commosso dal ricordo dei caduti e dalla toccante cerimonia.