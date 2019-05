Meghan Markle, il royal baby sta per nascere. La Regina Elisabetta va a Windsor

editato in: da

Meghan Markle prossima al parto: la Regina Elisabetta a Windsor

Meghan Markle è davvero in procinto di partorire.

Infatti, la Regina Elisabetta, che compie 93 anni il 21 aprile, si è scomodata per andare a Windsor dove si trova Frogmore Cottage, la nuova casa in cui si sono trasferiti Harry e Meghan. La Sovrana ha infatti deciso di assistere alla cerimonia della lavanda dei piedi del giovedì santo nella Cappella di San Giorgio, all’interno del Castello di Windsor. Qui si sono sposati i Duchi del Sussex e Eugenia di York lo scorso ottobre.

Ogni anno Elisabetta presenzia alla cerimonia in chiese differenti. È significativo che quest’anno abbia deciso di recarsi proprio nei paraggi dell’abitazione di Harry e Meghan al termine della gravidanza di quest’ultima.

La Regina è stata dunque avvistata mentre si recava alla funzione indossando un completo color burro di Stewart Pravin, con cappello coordinato, i suoi orecchini di perla preferiti e una spilla australiana. Con lei la nipote Eugenia, figlia di Andrea e Sarah Ferguson. Invece di Kate Middleton neanche l’ombra. La Duchessa di Cambridge non partecipa a un evento ufficiale dalla fine di marzo. La rivedremo a Pasqua?

Come è noto, Elisabetta deve essere la prima persona a venire a conoscenza della nascita del nuovo erede e la prima a vederlo. Quindi, la scelta di Windsor non è casuale. Secondo fonti vicine a Palazzo, il royal baby di Meghan e Harry, se non è ancora nato, dovrebbe venire alla luce proprio nel weekend di Pasqua, quando la Regina compie gli anni. Presumibilmente, saranno poi pubblicate sul profilo Instagram dei Sussex le prime foto del bebè che non sarà mostrato al mondo subito dopo il parto.

Che la nascita sia imminente, è confermata dal fatto che Harry si è recato a Londra martedì scorso per presenziare a due eventi. Dunque, se si è allontanato dalla moglie, è evidente che il bebè non è ancora nato. Probabilmente la data del parto è definita, può essere che Lady Markle debba affrontare un cesareo. Comunque, ormai è solo questione di ore. Come ha rivelato il makeup artist di Meghan, entro il 5 maggio conosceremo Baby Sussex.