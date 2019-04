Meghan Markle, il royal baby è nato? Per la prima volta su Instagram

editato in: da

Meghan Markle e Harry sono diventati genitori? Pare proprio di sì. E la prova si trova sul profilo Instagram dei Duchi.

Dopo che Harry e Meghan hanno deciso di non mostrare il royal baby subito dopo il parto, la sua nascita è avvolta nel più assoluto mistero. Ora però spunta un indizio significativo sulla nuova pagina social della coppia. Ed è già la seconda prova dopo il documento sospetto.

I Duchi del Sussex infatti hanno voluto ringraziare tutti i sostenitori che per celebrare l’arrivo del bebè (forse femmina) hanno fatto delle donazioni. Così i due hanno pubblicato un post su Instagram dove per la prima volta viene nominato il neonato con l’appellativo “Baby Sussex“. Harry e Meghan infatti solo una settimana fa avevano chiesto di non inviare regali al piccolo ma di fare delle offerte che poi sarebbero state devolute a delle organizzazione benefiche che si occupano dei bambini in difficoltà.

La cifra raccolta è stata notevole, Lady Markle e consorte mostrano come è stata distribuita tra le varie associazioni e ringraziano di persona: “A nome del Duca e della Duchessa (e di Baby Sussex) vi ringraziamo”.

Dunque, per la prima volta viene citato il royal baby come persona e tanto basta per far pensare che il lieto evento sia avvenuto, i sudditi ne sono convinti, come riporta il Daily Mail. Harry e Meghan, che vogliono vivere privatamente il momento, a tempo debito condivideranno la loro gioia col mondo intero.

Secondo il quotidiano inglese, è altamente probabile che i Duchi del Sussex mostrino il bebè tra venerdì e la domenica di Pasqua che coincide con il compleanno della Regina Elisabetta. È altrettanto probabile che il royal baby sia femmina e tra i nomi in lizza ci sono quelli di Diana, Victoria ed Elizabeth.

Harry e Meghan hanno potuto mantenere il più stretto riserbo sulla nascita del primo figlio perché Lady Markle avrebbe scelto di partorire in casa, anziché in ospedale.

La decisione dei Duchi del Sussex di vivere privatamente il lieto evento contravviene ancora una volta alle tradizioni di Corte e va in opposizione al modo di vivere il ruolo di genitori di Kate Middleton e William che per altro hanno passato un piacevole weekend in campagna con i figli più grandi, George e Charlotte.