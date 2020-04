Meghan Markle, il piano segreto di Harry per fuggire da lei

editato in: da

Harry e Meghan Markle si sono trasferiti a Los Angeles, nella ormai ex villa di Mel Gibson a Malibu. Ma stando a fonti vicine alla coppia, il Principe avrebbe già pronto un piano per tornare in Inghilterra, dalla sua famiglia.

Dopo la notizia del contagio di Carlo e le difficoltà della Regina in isolamento, Harry aveva dimostrato seri dubbi sulla scelta di abbandonare il suo Paese, ma Meghan gli aveva proibito di fare ritorno a Londra.

Secondo quanto riporta il magazine New Idea, il figlio di Carlo e Diana non sarebbe più intenzionato a sottostare alla volontà della moglie. Troppo preoccupato per la Famiglia Reale, vorrebbe poter fare di più e far sentire la sua effettiva presenza al padre, alla nonna e forse anche a suo fratello William e alla cognata Kate Middleton che dovranno mantenerlo in futuro.

“Se potesse tornare indietro nel tempo e riprendere la vita che lui e Meghan si sono lasciati alle spalle, lo farebbe domani mattina senza esitazione“: ha dichiarato un insider a New Idea, che prosegue affermando però che Harry al momento non può fare nulla, se non assistere da lontano a quanto sta accadendo, anche se appena potrà, probabilmente tornerà in Inghilterra.

“Le notizie sulla cattiva salute di Carlo [ora è guarito ndr] hanno colpito Harry molto duramente. Lui vorrebbe essere lì col padre, anche non come reale, ma non è possibile, essendo bloccato a Los Angeles”, ha riferito la fonte.

Harry col suo staff sta già lavorando a un piano per tornare in Gran Bretagna da dove ha già ottenuto il via libera. Pare addirittura che siano cominciati dei lavori per la ristrutturazione di una fattoria nella zona esclusiva di Cotswolds, dove hanno casa anche i Beckham, amici dei Sussex. Dunque, il rientro del Principe prevederebbe anche Meghan e Archie.

Ma si vocifera che questo piano di rientro riguardi esclusivamente Harry che probabilmente lo attuerà se le cose con Lady Markle non dovessero funzionare più. Il cottage a Cotswolds “per lo meno, gli darà una base per quando tornerà in Inghilterra per vedere amici e familiari – con o senza Meghan”. Insomma, avrà un posto do rifugiarsi se la nuova vita americana, troppo stressante, non dovesse andargli più bene.