Meghan Markle, il piano per scagionarsi dalle false accuse

Meghan Markle, mamma normale con Archie

Meghan Markle sta facendo pressioni perché la sua biografia venga pubblicata quanto prima. Infatti, è convinta che questo libro possa spiegare finalmente le ragioni che hanno spinto lei e suo marito Harry a lasciare la Famiglia Reale.

Meghan ripone grandi speranze in “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family” – questo il titolo del libro – per ripulire la sua immagine di “diva capricciosa”. Ritiene che con questa biografia la verità sulla Megxit finalmente possa emergere e questo permetterebbe a lei e al Principe di fare tabula rasa del passato e di ricominciare a vivere con serenità. Questo è quanto emerge dalle rivelazioni fatte da un insider al Daily Mail.

“Se Meghan avesse fatto a modo suo, il libro sarebbe uscito domani invece che tra tre mesi”. La pubblicazione della biografia scritta da Omid Scobie e Carolyn Durand è prevista per l’11 agosto e in forma cartacea per il 20 dello stesso mese.

Lady Markle, prosegue la fonte: “Ha detto che il libro metterà finalmente le cose in chiaro e mostrerà al mondo perché non hanno avuto altra scelta che lasciare la vita reale”.

Meghan vuole che i lettori comprendano che la sua vita a Corte non era una favola. Si aspetta che da questo libro esca la vera lei e che venga finalmente annientata l’immagine che le hanno cucito addosso di “diva intransigente”. Stando alla testimonianza riportata dal Daily Mail, la moglie di Harry vuole disperatamente cancellare le false accuse che le sono state rivolte di essere capricciosa e arrogante nei confronti del suo staff.

Le sue amicizie tra celebrità e ricchi imprenditori, gli sforzi di svecchiare la Monarchia, la sua creatività volta a migliorare o cambiare i rigidi protocolli, le vacanze da sogno in luoghi esclusivi sono stati travisati e usati contro di lei per dipingerla come una arrivista, amante del lusso sfrenato.

“Meghan ha detto che le persone hanno bisogno di vedere il suo lato vulnerabile” e questo, a detta di Lady Markle, emerge chiaramente nel libro. La moglie di Harry vuole far capire alla gente che la sua esistenza non è stata felice a Corte e vorrebbe un po’ di comprensione per tutto quello che ha passato.

Ora che è a Los Angeles, le cose vanno meglio. Basta guardare le immagini pubblicate per il compleanno di suo figlio Archie. Pare però che Harry non si sia ancora abituato alla nuova vita e si stia isolando sempre più.