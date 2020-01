Meghan Markle, il piano del Palazzo per esiliarla con Harry

editato in: da

Meghan Markle incanta Londra col look low cost

Meghan Markle e Harry non sono strategici per i progetti futuri della Famiglia Reale. Questo è quello che la coppia avrebbe confidato agli amici più cari.

Fonti vicine ai Sussex avrebbero rivelato che Harry e Meghan si sentono messi da parte dal Palazzo che si sta concentrando su Carlo e William, da qui la decisione di lasciare l’Inghilterra per due mesi, saltando tutti gli impegni di Corte durante le Feste natalizie.

I Duchi si sono rifugiati in Canada dove addirittura pensano di trasferirsi definitivamente, o per un lungo periodo, perché a Londra si sentono sempre più isolati, non essendo il loro lavoro centrale per la Monarchia. Una strategia, quella di Buckingham Palace, che appare scontata. In fondo, Carlo e William sono destinati a salire al trono, mentre difficilmente Harry erediterà lo scettro, anche perché prima di lui in linea di successione ci sono i nipoti George, Charlotte e Louis.

Dunque, il destino dei Sussex, come quello dei fratelli di Carlo, è di svolgere attività benefiche per la Corte, mantenendo un profilo più basso rispetto ai diretti successori di Elisabetta. La situazione però pare vada stretta a Harry e Meghan.

In particolare, Lady Markle si sente da un lato emarginata, soffrendo forse il confronto con la cognata Kate Middleton, dall’altro mal sopporta il protocollo e soprattutto il divieto di mostrare i propri sentimenti in pubblico.

Da qui l’idea di trasferirsi definitivamente in Canada dove i Duchi hanno vissuto due mesi splendidi, lontano dai riflettori. Tra l’altro Meg è particolarmente affezionata al Canada dove ha vissuto per 7 anni e dove si trova la sua migliore amica, Jessica Mulroney. E per questo il loro primo impegno pubblico è stato un omaggio al Paese che li ha ospitati con grande calore. Durante la visita alla Canada House di Londra Meg ha incantato col nuovo look. Ma nonostante i sorrisi, un dettaglio ne ha rivelato la tensione: un alone di sudore sotto il braccio.

Se le indiscrezioni venissero confermate, l’atteggiamento dei Sussex apparirebbe contraddittorio: non sopportano la vita di Corte, eppure si risentono perché il Palazzo li tiene troppo da parte.