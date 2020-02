Meghan Markle, il nipote della Regina Elisabetta divorzia: il Palazzo trema ancora

editato in: da

Peter Phillips, il maggiore tra i nipoti della Regina Elisabetta, divorzia dalla moglie Autumn dopo 12 anni di matrimonio. Buckingham Palace conferma la separazione.

Un altro duro colpo subito dalla Famiglia Reale che in pochi mesi ha visto il Principe Andrea coinvolto nello scandalo Epstein costringendolo alle dimissioni dalla Corona e la decisione di Meghan Markle e Harry di lasciare il loro ruolo nella Monarchia per vivere privatamente.

Il divorzio di Peter Phillips, figlio della Principessa Anna e di Mark Phillips, arriva dunque in un momento delicatissimo, anche perché questa vicenda ha degli elementi in comune con quanto accaduto coi Sussex. Ma procediamo con ordine.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, Peter, 42 anni, e Autumn, 41 anni, hanno informato la Famiglia Reale della loro decisione di separarsi consensualmente. È dallo scorso settembre che i due non si mostrano più insieme in pubblico e da diversi mesi che vivono separatamente. E a Natale il nipote della Regina arrivò solo a Sandringham.

Stando alla comunicazione ufficiale, la coppia continuerà a vivere nel Gloucestershire per non far pesare alle loro figlie, Savannah e Isla, la separazione. Anche se non è escluso che Autumn possa ritornare in Canada, suo Paese d’origine, con le bambine che hanno doppia cittadinanza.

Pare infatti che l’ex moglie di Phillips stia meditando di trasferirsi, prendendo ispirazione proprio da Harry e Meghan che dopo l’ufficializzazione della separazione dalla Corona hanno deciso di vivere a Vancouver.

Tra l’altro questo ennesimo divorzio pesa alla Regina, particolarmente provata dalla notizia, perché aveva stretto un forte legame con la nipote acquisita. Come si legge nel comunicato ufficiale, Peter e Autumn, dopo aver informato la Sovrana, hanno comunicato la loro separazione consensuale alle rispettive famiglie che si sono definite tristi nell’apprendere la notizia. La priorità dell’ex coppia rimane comunque il benessere delle loro splendide figlie.

L’ultima speranza di Elisabetta per vedere la sua famiglia riunita è il matrimonio di Beatrice di York, fissato per il prossimo 29 maggio.