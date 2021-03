Meghan Markle, il look premaman da 331 euro è perfetto per lei

editato in: da

Meghan Markle, la seconda gravidanza

Il clamore dell’intervista-scandalo di Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey sta mettendo in secondo piano la gravidanza dell’ex attrice e i suoi splendidi look premaman, al punto che anche la rivelazione del sesso del nascituro – si tratta di una femminuccia – è passata del tutto inosservata. Eppure è inusuale che un membro della Famiglia Reale annunci prima del parto il sesso del bebè in arrivo.

In ogni caso, nonostante l’atmosfera rovente e la tensione alle stelle con Kate Middleton rimasta di sasso dopo le accuse della cognata e con il resto della Famiglia Reale, Meghan Markle e Harry hanno pubblicato una tenerissima foto per la Festa della Donna insieme al piccolo Archie che è diventato ormai un ometto, il prossimo maggio compirà 2 anni.

Per l’occasione Meghan indossa un abito premaman che rispecchia perfettamente il suo stile. Si tratta di un lungo abito a stampa floreale, con maniche corte a sbuffo, ampio scollo quadrato e gonna a balze del brand americano La Ligne che ha fatto il suo ingresso nel guardaroba di Lady Markle. Di questo modello che si chiama Pyper, in omaggio alla modella del momento Pyper America, esistono due versioni, una verde e una rossa. Naturalmente, Meg a scelto il color oliva, una delle tonalità da lei preferite, scelta anche per il look che indossò al battesimo del terzo figlio di Kate e William, Louis, perché simboleggia la pace e dà un messaggio di tranquillità.

Costo dell’abito? 331 euro, niente a che vedere con gli oltre 4mila euro dell’abito di Armani che ha indossa durante l’intervista con Oprah Winfrey o con lo splendido look di Oscar de la Renta che ha indossato durante un collegamento video lo scorso febbraio. Ma naturalmente i contesti sono completamente diversi. La foto dove indossa il vestito verde è intima e di famiglia: Harry l’abbraccia da dietro, lei stringe a sé Archie, una scena bucolica ambientata nel giardino di casa, tanto che i Sussex sono a piedi nudi sull’erba. Mentre l’altro look, quello dell’intervista, è raffinato e di rappresentanza.

Però hanno entrambi un elemento comune, i fiori. Infatti, le fantasie geometriche e floreali sono tra le preferite da Meghan che le ha indossate spesso, specialmente durante la prima gravidanza. Basti pensare al tubino rosa con decori verdi, firmato Brock Collection, che Lady Markle sfoggiò nel dicembre 2018 quando aspettava Archie, molto somigliante all’abito del brand americano.

Durante questa seconda gravidanza la moglie di Harry ha dimostrato di apprezzare le ruches a nido d’ape, come quelle intraviste nel look da 24,5 euro del marchio Velver Toch.