Meghan Markle, il legame segreto tra Harry e la First Lady Jill Biden

editato in: da

Harry e Jill Biden, storia di un’amicizia

Settimane dopo l’intervento politico di Meghan Markle e Harry e la vittoria di Joe Biden su Donald Trump nella corsa Casa Bianca sono emerse alcune indiscrezioni su uno stretto legame tra il Principe e la First Lady, neo-eletta, Jill Biden.

A raccontare dell’amicizia tra Harry e Jill Biden è il Daily Mail che annuncia nuove polemiche e critiche sui Sussex, in particolare sul secondogenito di Carlo e Diana, per aver scelto di schierarsi politicamente in Usa, con la doppia questione. Primo, Harry è pur sempre un membro della Famiglia Reale inglese, nipote della Regina: dunque è tenuto a mantenere una linea neutrale in ambito politico. In secondo luogo, Harry non ha la cittadinanza americana, almeno per il momento, e ogni suoi intervento sul governo statunitense può essere interpretato come un’ingerenza della Corona britannica, come di fatto è già accaduto durante la campagna elettorale.

Ma torniamo all’indiscrezione sull’amicizia tra Harry e Jill Biden. Stando a quanto riporta il Daily Mail, il Principe e la First Lady si sono incontrati la prima volta 7 anni fa, quando Harry era ancora un membro attivo di Buckingham Palace e Meghan faceva ancora l’attrice di serie tv.

Joe Biden, il Presidente Usa neo-eletto, ha perfino scherzato su quest’incontro, affermando che la moglie ha passato “troppo tempo” insieme al Principe. Il rapporto di Harry con Jill aggiunge ulteriori preoccupazioni in Gran Bretagna, soprattutto dopo che gli sono state rivolte molte critiche per “aver ficcato il naso nella politica americana” quando ha partecipato al video con Meghan Markle per Time 100 in cui esortavano gli americani a votare e a dire basta all’odio.

Queste affermazioni furono interpretate come un attacco a Trump che rispose di non essere un fan di Meghan e augurando buona fortuna a Harry. Buckingham Palace reagì prendendo le distanze dal video dei Sussex e sottolineando che Harry non è più un membro attivo della Famiglia Reale e che le sue affermazioni sono “commenti personali”.

Nonostante i 33 anni che li separano, Harry e Jill si trovano molto in sintonia, grazie ai loro trascorsi militari. Il Principe ha servito per 10 anni nella British Army, mentre la moglie di Biden era maggiore dell’esercito americano.

La loro amicizia risale al 2013 quando si incontrarono a Washington per un ricevimento in onore dei soldati americani e inglesi feriti dove strinsero subito un forte legame. L’anno successivo Jill andò a Londra per l’inaugurazione degli Invictus Games, presieduta da Harry. Nel 2016 si incontrarono nuovamente ai giochi di Orlando. Ed è in quell’occasione che Joe Biden scherzando si disse preoccupato perché la moglie trascorreva troppo tempo col Principe. “Jill è andata a Londra per gli ultimi Giochi. Ha passato troppo tempo con il Principe Harry”: ha detto il neo-Presidente.

Nel 2017 i Biden erano presenti agli Invictus Games dove Harry si mostrò per la prima volta in pubblico con Meghan Markle.

Oggi l’amicizia di Jill e Harry può essere vista come “compromettente”, attirando sul Principe nuove accuse di parzialità, anche in considerazione del video per Time 100 che ha avuto non poca influenza, sia positiva che negativa, sull’elettorato