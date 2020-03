Meghan Markle, il duro commento su Instagram e l’appello a Harry

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle: dalla tiepida amicizia al gelo totale

Meghan Markle condivide sul profilo Instagram il messaggio della Regina Elisabetta ai sudditi “in un momento di grande preoccupazione e incertezza”.

La Sovrana e il Principe Filippo si sono trasferiti al Castello di Windsor dove sicuramente resteranno fin dopo Pasqua. Ma Sua Maestà ha voluto con questo accorato messaggio essere vicina a tutti gli inglesi. E ha sottolineato quanto sia importante cambiare le proprie abitudini di vita “per il benessere della comunità e proteggere i più vulnerabili”.

Lady Markle direttamente ha voluto riprendere le parole della Regina, però il suo commento su Instagram è stato piuttosto duro nei confronti di chi pensa di approfittarne per criticare e sparare giudizi negativi: “Amare la solidarietà. Sono particolarmente interessata a vedere come i Reali faranno la loro parte. Spero davvero in un momento come questo che la gente pensi prima di scrivere commenti negativi e odiosi”.

E a proposito di “fare la loro parte”, il grande interrogativo è se Harry sarà richiamato a Londra per aiutare la Famiglia Reale a far fronte alla situazione. Le voci di un possibile ritorno del Principe in patria si rincorrono sui social, come riporta l’Express. In molti chiedono a gran voce al secondogenito di Carlo e Diana di farsi avanti per sostenere Elisabetta, anche se questo significherebbe mettere in secondo piano Meghan e suo figlio Archie che evidentemente resterebbero in Canada.

Se Harry decidesse per la Regina, questo potrebbe mettere in discussione il suo matrimonio che sembrerebbe già in crisi stando ai rumors di piani di divorzio. Anche se i Sussex, durante il loro recente soggiorno a Londra, si sono mostrati più uniti che mai, come dicono gli esperti del linguaggio del corpo.

Di certo, invece è la distanza di Harry dal fratello William (leggi il presagio di Diana sui figli). Il Duca di Cambridge e sua moglie Kate Middleton si sono subito detti pronti a sostenere la Monarchia in questa difficile situazione. I Cambridge tra l’altro sono una coppia molto solida, come sottolinea anche l’ex astrologa di Lady D.