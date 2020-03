Meghan ignora l’appello di Kate. Ora lei e William sono soli

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle: dalla tiepida amicizia al gelo totale

Meghan Markle ignora l’appello di Kate Middleton e non torna a Londra, lasciando soli la cognata e William. La duchessa di Sussex non ha nessuna intenzione di mettere piede in Inghilterra, al contrario, avrebbe convinto Harry a trasferirsi dal Canada negli Stati Uniti dopo aver firmato un contratto milionario con la Disney.

Il piano di Meghan non si ferma e, dopo l’addio alla Royal Family, l’ex attrice è riuscita a tornare nel suo ambiente naturale: Hollywood. La Markle sarà infatti la voce narrante di Elephants, un documentario in onda sul canale Disney + che sarà trasmesso a partire dal 3 aprile. Il ritorno al cinema della duchessa coincide anche con un nuovo cambiamento nella sua esistenza: il ritorno a Los Angeles, sua città natale dove vive anche la madre Doria.

Secondo quanto svela People la Markle e Harry avrebbero lasciato la loro lussuosa residenza in Canada insieme al piccolo Archie e, usando un jet privato, avrebbero raggiunto Los Angeles. Un trasferimento avvenuto proprio nelle ore in cui la Royal Family è in ansia per Carlo, risultato positivo al Coronavirus. Il Principe si trova isolato nella sua dimora in Scozia e avrebbe, almeno per ora, sintomi lievi, ma la sua età – 71 anni – lo rende un paziente a rischio.

Dopo aver scoperto che il padre era stato contagiato, Harry avrebbe espresso la volontà di tornare a Londra, ma Meghan l’avrebbe fermato. “Lui è molto frustrato”, ha confessato una fonte al Daily Mail. Secondo fonti di Palazzo a William e Harry sarebbero ai ferri corti proprio per questo motivo. Ora che anche la Regina è in isolamento, tutta la responsabilità è sulle spalle del primogenito di Lady Diana.

Kate Middleton avrebbe tentato di mediare, facendo appello a Meghan Markle, ma l’attrice avrebbe risposto con freddezza, andando avanti per la sua strada. La malattia di Carlo non ha mutato in nessun modo i piani dei Sussex che non hanno intenzione di voltarsi indietro. La duchessa si prepara a diventare una star, grazie alla Disney e alla sua nuova vita a Los Angeles, mentre Kate e William sono sempre più soli. La monarchia britannica, ora più che mai, è nelle mani dei Cambridge.