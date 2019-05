Meghan Markle, Harry vola su un aereo di linea. Mentre lei fa spese folli

editato in: da

Il Principe Harry viaggia su un volo di linea

Il Principe Harry è stato fotografato su un volo di linea, come un passeggero comune. Tutto il contrario di sua moglie Meghan Markle.

La Duchessa del Sussex è nota per avere le mani bucate, amare il lusso e i guardaroba da migliaia di euro. Mentre suo marito, quanto viaggia da solo, tende a risparmiare.

Harry ha trascorso un paio di giorni a Roma per partecipare a una partita di polo a sostegno di una associazione benefica. E per rientrare casa a scelto un volo di linea. Tra i passeggeri stupiti di trovarsi gomito a gomito col figlio di Carlo e Diana, qualcuno ha scattato delle foto che naturalmente sono finite sui social.

Come riporta la seguitissima pagina Instagram harrysmeghan, che pubblica gli scatti, a immortalare il Principe è Amy Garrick, membro di un gruppo Facebook di viaggi. Lei ha voluto condividere la singolare esperienza di fare il viaggio Roma-Londra con Harry.

Il Principe si prende il plauso dei follower che commentano: “Lui è un vero Reale”. E ancora: “Che gentleman“.”Un altro essere umano dignitoso, umile, vero”. Kensington Palace non ha commentato le foto paparazzate.

Come non commentò il costoso jet privato che Meghan utilizzò per tornare a Londra dal baby shower extra lusso e contestatissimo. Le spese del viaggio furono così esorbitanti che le amiche di Lady Markle, Amal Clooney e Serena Williams contribuirono a coprirle. La tennista tra l’altro proprio in questi giorni è andata a trovare la Duchessa a Palazzo per conoscere il piccolo Archie.

Al contrario Harry si è dimostrato un vero signore e a Roma ha trionfato, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche come uomo e neo-papà. I suoi compagni di squadra hanno infatti rivelato il motivo della stanchezza del Principe. Pare infatti che suo figlio Archie sia causa di molte notti insonni. Infondo, scherzosamente William e Kate Middleton gli avevano dato il benvenuto nel club delle notti senza sonno.