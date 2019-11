Meghan Markle ed Harry, pronti a partire per gli USA con Archie

editato in: da

Meghan Markle e il Principe Harry sarebbero in procinto di partire per gli USA e di concedersi qualche settimana di pausa in vista delle festività natalizie, nel corso delle quali saranno chiaramente sotto agli occhi della stampa di tutto il mondo.

Da Buckingham Palace non sono ancora arrivate conferme ufficiali in merito. Una fonte vicina alla famiglia reale ha però rivelato alla rivista Harper’s Bazaar che la coppia dei Duchi di Sussex ha in progetto di trascorrere del tempo in famiglia.

Archiviati i numerosi impegni legati al Remebrance Day, si parla quindi di un viaggio negli USA, con i Sussex pronti a passare il giorno del Ringraziamento, festività molto sentita oltreoceano, con la madre di Meghan, la signora Doria Ragland. Secondo quanto riferito dalla fonte alla celebre rivista, per la Duchessa di Sussex è molto importante che Archie cresca consapevole delle proprie radici statunitensi.

In concomitanza con le feste natalizie la famiglia rientrerà ovviamente nel Regno Unito e, molto probabilmente, trascorrerà il periodo in questione con la Regina e con gli altri membri della Royal Family a Norfolk.

Come rivelato alla rivista Sunday Times da un’altra fonte vicina di Duchi, Meghan ed Harry hanno un’agenda fitta di impegni fino a metà novembre, dopo di che si prenderanno una pausa di qualche settimana per stare in famiglia.

Il probabile viaggio in USA arriva dopo mesi frenetici per la coppia di Sussex e per il piccolo Archie. I tre, come ben si sa, hanno intrapreso un viaggio in Africa lo scorso settembre. Durante questo tour, Tom Bradby ha girato il celebre documentario andato poi in onda su ITV e nel corso del quale Meghan ha esternato la difficoltà nel vivere con gli occhi della stampa sempre puntati addosso.

Il documentario Harry & Meghan: An African Journey ha fatto discutere anche per le parole del Duca di Sussex, che ha ammesso per la prima volta di essere su una strada diversa rispetto a quella del fratello. C’è addirittura chi parla del viaggio in USA come di un’occasione per tastare il terreno in vista di un futuro trasferimento, scelta che, a quanto pare, Kate starebbe cercando di evitare, lavorando dietro le quinte per aiutare la cognata a gestire al meglio la pressione dei media.