Meghan e Harry trovano un nuovo lavoro, William e Kate deludono Carlo

Meghan Markle, la nuova vita a Los Angeles

Meghan Markle e Harry trovano un nuovo lavoro, mentre William e Kate Middleton deludono Carlo. La famiglia reale continua a riservare grandi sorpresa ai fan che seguono con attenzione la vita dei Sussex e dei Cambridge. Dopo mesi di incertezza e di presunti problemi economici, legati ai costi altissimi della sicurezza, sembra che Meghan e Harry siano riusciti a trovare una soluzione. Secondo il Los Angeles Times la coppia avrebbe firmato un contratto con la Harry Walker Agency, un’agenzia prestigiosa che ha fra i suoi clienti Bill Clinton, Barack e Michelle Obama, Serena Williams e Whoopi Goldberg.

L’agenzia fornisce volti noti per realizzare discorsi che siano in grado di ispirare le persone. Un servizio che viene pagato a peso d’oro e che frutterebbe a Harry e Meghan la bellezza di 1 milione di dollari per ogni apparizione pubblica. Fra gli argomenti che i Sussex potrebbero affrontare, come rivela il LA Times, ci sarebbero la lotta alla discriminazione razziale, la salute mentale (un tema molto caro al secondogenito di Diana), l’uguaglianza di genere e il rispetto dell’ambiente.

“Mi sorprende che non ci abbiano pensato prima – ha spiegato Mark Borkowski, esperto in pubbliche relazioni, al The Sun -. Il circuito dei discorsi è un posto sicuro per loro, dove poter generare guadagni. E lo stanno facendo in America, dove ci sono i soldi. Potrebbero diventare milionari, ma la Famiglia Reale potrebbe non approvare. Ogni volta che fanno un discorso, esprimono un loro pensiero, si ritagliano uno spazio e fanno notizia. La Famiglia Reale assiste a tutto ciò con apprensione, perché è qualcosa che non può tenere sotto controllo”.

Harry e Meghan Markle si sarebbero però rifiutati di parlare della Royal Family, tenendo fede al patto fatto con la Regina Elisabetta prima della Megxit. E se i Sussex sembrano aver risolto, almeno per ora, i loro problemi, William e Kate Middleton sono alle prese con la delusione di Carlo. Quest’ultimo ha sempre avuto un rapporto altalenante con il primogenito che, proprio per questo, si sarebbe avvicinato molto al suocero Michael Middleton, considerato come “il padre che non ha mai avuto”. Secondo Katie Nicholl, esperta di questioni reali, William chiamerebbe addirittura Mike “papà”. “I Middleton fanno un tutt’uno – ha svelato –. Formano una famiglia molto unita e questa è una delle ragioni per cui William ama passare tanto tempo con loro”.