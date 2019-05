Meghan Markle, Harry trionfa a Roma solo. Ma lei ricomparirà presto

editato in: da

Il Principe Harry è volato a Roma per una competizione di polo e ha lasciato Meghan Markle sola con Archie per l’ennesima volta.

Da quando è nato suo figlio, lo scorso 6 maggio, il Duca del Sussex si è dovuto allontanare tre volte da Frogmore Cottage per impegni di Corte. Questa volta è andato nella Città Eterna per partecipare a un evento di beneficenza a favore dei bambini e dei giovani africani, colpiti dall’AIDS. Harry come sua mamma Diana è molto sensibile al problema e anni fa donò perfino il sangue.

Il Principe ha dunque partecipato alla gara sportiva e la sua squadra ha trionfato. Prima di scendere in campo, si è concesso per qualche foto di rito con l’amico e campione di polo, Nacho Figueras, nonché capitano del suo team.

Mentre Harry, che è apparso un po’ provato forse per le notti insonni che il piccolo Archie gli fa passare, incassava la sua vittoria, Lady Markle è restata a casa. La Duchessa ha per altro perso anche il valido aiuto di sua mamma, Doria Ragland, tornata a Los Angeles.

Da quando Baby Sussex è stato mostrato al mondo, Meghan e il piccolo non si sono più visti. Molto probabilmente però, la Duchessa tornerà in pubblico a breve. Infatti, dovrebbe partecipare al Trooping the Colour che si terrà il prossimo 8 giugno. Lo scorso anno Kate Middleton era presente, nonostante fosse in congedo maternità dopo aver dato alla luce il terzogenito, Louis.

Mentre Archie lo vedremo al suo battesimo, probabilmente a luglio, sempre che i suoi genitori non decidano di fare una cerimonia privata.