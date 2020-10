Meghan Markle, Harry torna a Londra senza di lei. “Richiamato dalla Regina”

editato in: da

Meghan Markle, Harry, Diana: gli 8 scandali che hanno fatto tremare il Palazzo

“Ha oltrepassato il limite”: la Regina Elisabetta avrebbe commentato così il recente video di Harry e Meghan Markle, richiamando all’ordine il nipote. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal The Sun, il secondogenito di Lady Diana starebbe per tornare in Inghilterra per una riunione d’urgenza con tutta la Royal Family. A chiedere un incontro immediato sarebbe stata proprio The Queen che avrebbe chiesto di parlare con Harry delle sue ultime dichiarazioni riguardo le elezioni presidenziali.

Secondo il tabloid a Frogmore Cottage sarebbero iniziati i preparativi per accogliere Meghan Markle e Harry. Il personale della residenza britannica dei Sussex sarebbe stato allertato, dopo mesi di inattività, in vista dell’arrivo della coppia. Il tabloid riferisce anche di una telefonata dai toni piuttosto accesi fra nonna e nipote. Il confronto sarebbe avvenuto qualche settimana dopo il messaggio, apparso in tv, dei Sussex, nominati fra le 100 persone più influenti del 2020 dal Time. Per l’occasione, Harry e Meghan hanno preso una chiara posizione politica. “Questa è l’elezione più importante della nostra vita. Votate e respingete i discorsi di odio e la disinformazione”, hanno detto.

Un comportamento che, come rivelano fonti di Palazzo, avrebbe spinto la Sovrana a chiedere un confronto urgente con Harry. “Ha oltrepassando il limite – ha svelato una fonte – la regina è pronta a rimproverarlo per la sua condotta. Al personale Frogmore Cottage e Windsor è stato detto di prepararsi alla possibilità che Harry possa tornare. Potrebbe essere entro poche settimane, ma il nome di Meghan non è stato menzionato”.

Harry manca ormai da mesi da casa. Dopo la Megxit è volato prima in Canada poi in California con Meghan Markle e Harry. Nell’ultimo periodo in tanti avevano provato a convincerlo a tornare in patria, in particolare Kate Middleton e William, oberati dagli impegni. Non è ancora chiaro quando Harry raggiungerà Frogmore Cottage, ma l’incontro dovrebbe avvenire a breve e, con molta probabilità, Meghan non ci sarà. “La tenuta è abbastanza grande per i colloqui in modo socialmente distante – ha chiarito un insider -. Ci sono molte questioni di cui parlare non solo le sue dichiarazioni politiche, ma anche la sua situazione dei visti negli Stati Uniti e il punto sulla Megxit”.