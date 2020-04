Meghan, Harry stanco dei suoi capricci. E la Regina interviene in tv

editato in: da

Kate Middleton, compleanno rovinato da Harry e Meghan

Troppi capricci da diva starebbero mettendo in crisi il rapporto di Harry e Meghan Markle. Mentre la Regina si prepara a fare un discorso alla nazione dopo le ultime, difficilissime, settimane, in cui tutto il peso della monarchia è stato sulle spalle di Kate Middleton e William.

Secondo alcune indiscrezioni Harry sarebbe stanco dell’atteggiamento della moglie che avrebbe portato non pochi problemi alla coppia e starebbe mettendo al rischio il futuro dell’attrice a Hollywood. Come è noto i Sussex si sono trasferiti dal Canada a Los Angeles dopo aver rifiutato di rientrare a Londra.

Meghan sta portando avanti il suo piano, spinta dal desiderio di tornare a recitare. Dopo aver firmato un contratto con la Disney, la duchessa di Sussex è pronta a fare nuovi passi avanti per conquistare Hollywood. Ma, secondo il Daily Mail, il suo atteggiamento starebbe mettendo a dura prova la pazienza di Harry. Il secondogenito di Diana fino ad oggi ha sempre accontentato la moglie, accettando di lasciare la Royal Family e di trasferirsi negli Stati Uniti.

Ora però sarebbe stanco dei suoi capricci che starebbero complicando la situazione. “Il suo ritorno sulle scene potrebbe diventare un processo molto lungo e complicato – ha svelato una fonte al Daily Mail – perché Meghan vuole controllare ogni aspetto di qualunque progetto cui aderisce. Il suo problema è che si sente al centro di tutto, mentre in un film tutti devono fare la propria parte con umiltà, a partire dagli attori. Se non si fa squadra si perdono giorni di lavorazione e un produttore cerca sempre di evitare attrici dall’ego smisurato come Meghan Markle, preferendo altre più famose e professionali”.

Fra i progetti dell’ex star di Suits ci sarebbe anche uno spot. “Una pubblicità con lei protagonista potrebbe pagare l’intero team di sicurezza per l’anno – ha svelato un insider – e a Meghan piace l’idea dato che a richiederla come volto di una campagna pubblicitaria sono aziende molto famose che in genere ingaggiano solo la créme degli attori. Inoltre – ha aggiunto la fonte – sa bene di aver bisogno di entrate, per questo credo che il suo ritorno sarà con una pubblicità di moda o bellezza per qualche noto brand”.

Nel frattempo la Regina Elisabetta si prepara a pronunciare un discorso alla nazione. La situazione in Gran Bretagna è sempre più tesa, tanto che Kate Middleton e William avrebbero chiesto aiuto alla Sovrana. Una nota di Buckingham Palace ha annunciato che domenica 5 aprile 2020 alle 20 verrà trasmesso un messaggio registrato da The Queen. Un modo per tenere unita la famiglia e per mostrare il proprio appoggio ai sudditi inglesi.