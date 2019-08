Meghan Markle e Harry spendono una fortuna in pedicure

editato in: da

Si può spendere una fortuna in pedicure? A quanto pare sì. O almeno, la pensano così Harry e Meghan Markle.

I duchi di Sussex, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero così ossessionati dalla pedicure da spendere cifre piuttosto alte pur di prendersi cura dei propri piedi. Se in passato Harry era un amante di birra e junk food, da quando ha conosciuto Meghan le sue abitudini sono cambiate moltissimo.

Il secondogenito di Diana oggi è un fanatico della cura del corpo e segue una rigida alimentazione. Fra le sue nuove ossessioni, rivelano fonti di Palazzo, ci sarebbe la pedicure. Qualche tempo fa i duchi di Sussex hanno preso parte al Google Camp durante il quale hanno dato prova di apprezzare i trattamenti luxury.

Per la loro permanenza a Selinunte, Meghan e Harry hanno scelto di soggiornare presso il Coworth Park di Ascot, una struttura di classe a cui hanno accesso solamente i membri dell’elitè inglese. Non a caso una notte in questo hotel costa la bellezza di 500 sterline per via del lusso e di tutti i servizi offerti.

Durante la breve vacanza i duchi, in compagnia del piccolo Archie, hanno fatto visita alla Spa, concedendosi alcuni massaggi da 80 minuti con un costo di 140 sterline e una pedicure che viene ben 50 sterline. Prezzi davvero alti che hanno causato un polverone in Gran Bretagna dove ogni mossa della Royal Family viene analizzata e commentata.

Ma non è finita qui, perché secondo alcuni addetti della struttura, Meghan Markle sarebbe molto esigente quando si parla di bellezza. La duchessa non ama farsi toccare e vuole che sia sempre lo stesso professionista ad occuparsi di lei, quando questo non accade pretende di fare prima alcuni controlli.

Infine sembra che Harry e Meghan si concedano la pedicure in una zona molto particolare della Spa, un cottage, aperto solo per loro, in cui il principe ha trascorso a sua ultima notte da scapolo prima delle nozze con l’ex star di Suits.