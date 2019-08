Meghan e Harry spendono 100 mila euro per la vacanza a Ibiza: la Regina furiosa

editato in: da

Nuovo scivolone per Meghan Markle, che questa volta non ha fatto infuriare solo la Regina, ma anche i contribuenti inglesi.

Tutta colpa della sua vacanza con Harry a Ibiza che è costata la bellezza di 100 mila euro per una sola settimana di soggiorno. Una cifra spropositata che è uscita dalle tasche dei sudditi di sua Maestà, che non hanno gradito affatto. In Gran Bretagna, i duchi di Sussex sono stati travolti dalle critiche e Meghan è stata accusata ancora una volta di essere una star capricciosa e viziata.

La fuga a Ibiza doveva essere top secret, ma l’indiscrezione è trapelata da Palazzo e in breve tempo ne hanno parlato tutti i tabloid. Un viaggio organizzato da Harry e Meghan Markle in occasione del 38esimo compleanno dell’attrice, il primo di Archie che ha solo tre mesi.

Secondo quanto svelato dal Daily Mail, durante la vacanza nell’isola delle Baleari, la coppia non avrebbe badato a spese. La cifra esatta del soggiorno, che si è svolto dal 6 al 12 agosto, non è stata svelata, ma i giornali hanno fatto i conti in tasca ai Sussex. La villa affittata dai due, lontano da occhi indiscreti e in una delle zone più belle di Ibiza, è costata 50 mila euro.

A questa spesa va aggiunta quella per l’uso del jet privato (pari a 21 mila euro) e per la sicurezza, con guardie del corpo britanniche e spagnole impegnate a difendere la privacy dei membri della Royal Family. Una spesa davvero esagerata per una settimana di vacanza, che avrebbe fatto infuriare la Regina, sempre attenta a non urtare la sensibilità dei sudditi, costretti a pagare (anche) i viaggi dei reali.

Sua Maestà però non è stata l’unica ad arrabbiarsi (come aveva fatto anche per Kate Middleton e William ai Caraibi), ma anche gli ambientalisti si sono scagliati contro i duchi di Sussex. Meghan e Harry, sempre attenti a rispettare l’ambiente, così tanto da avere in programma solo due figli, non hanno affatto valutato quanto avrebbero inquinato utilizzando un jet privato.